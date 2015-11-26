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Halford

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ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом



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Rob Halford приступил к работе над своим дебютным блюзовым сольным альбомом. Вокалист JUDAS PRIEST сотрудничает с той же командой, которая помогала ему при создании рождественского полноформатника 2019 года "Celestial", включая своего брата Найджела и племянника Алекса (сына пристовского басиста Ian'а Hill'а).

На вопрос о том, интересно ли ему создавать блюзовый альбом, Rob ответил:

«Да, всё уже началось. Я занимаюсь этим блюзовым альбомом с моим братом, моим племянником и друзьями, с которыми я совместно работал над "Celestial". Тогда мы отлично провели время, и все эти люди очень талантливы. Я всегда любил блюз, поскольку это просто часть рок-н-ролла. Мы постепенно собираем всё воедино по частям и кусочкам. Мы не работаем по определённому графику. Мы тщательно отбираем материал, и у меня уже есть кое-какие приличные идеи.

Важно быть открытым для разных направлений в музыке. В JUDAS PRIEST мы следим за тем, что происходит в музыкальном мире, как в металле, так и за пределами этого жанра. Кругом так много возможностей получить вдохновение, что было бы глупо надеть шоры и сосредоточиться на одном измерении — по крайней мере, это справедливо для нас. Вот почему мы как группа всегда были такими разнообразными в своей музыке. В какой-то момент мы можем записать "Painkiller", а в следующий — "Turbo Lover", да и та же попытка поработать со Stock'ом, Aitken'ом и Waterman'ом свидетельствует о широте наших взглядов.

Помню, когда я впервые начал заниматься музыкой, я начал слушать записи мастеров блюза, таких как Bessie Smith, Little Walter, Howling Wolf, Muddy Waters. Они мотивировали меня... Я захотел этим заниматься, потому что мне было интересно узнать, на что способен мой голос в этом чудесном мире. Именно так я научился петь высоко до визга, обнаружил, что у меня есть голос, который может работать в разных октавах и направлениях».

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Rus


7 сен 2020, 14:13		Круто. Это мне интересно. Вообще все его сольники, отличающиеся от материала Прист очень интересны.


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