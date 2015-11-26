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ROB HALFORD : «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»



ROB HALFORD в рамках недавнего интервью рассказал о недавнем образе, которым многим пришёлся по душе:



«Эти туфли подогнала мне прекрасная Lizzy Hale из HALESTORM. Когда PRIEST играли в Новой Зеландии, мы работали с ними, и я общался с ней за кулисами, а на ней в тот момент были именно эти туфли. Я спросил у нее: "Как вообще ты можешь в них ходить?" А она ответила: "Знаешь, ну это девчачья тема..." Но они выглядели так мощно и буквально кричали: "хэви металл!"



И тут я прихожу на почту, а там для меня кое-что есть. И это была посылка от Lizzy. Я понятия не имел, что это такое, открыл посылку, а там они! Она мне написала милое послание: "Привет, Rob, надеюсь, у тебя всё отлично, посылаю много лучей любви. Мы обсуждали эти туфли в Новой Зеландии, и я нашла пару для тебя. Оттянись, с любовью, Lizzy!" И я подумал: "Ну не милота же, а?"



Если бы ты был в моём доме и наблюдал, как я делаю эту фотографию, ты бы орнул. Это заняло у меня целую вечность, я терял сознание от боли. Эти каблуки мне подходят, но наклоняют под необычайно ненормальным углом, и ты пытаешься сохранить равновесие. Я сделал около пяти-шести фотографий и рухнул на диван, сорвал эти туфли и массировал ноги, потея с головы до ног. Это было чертовски весело!»













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