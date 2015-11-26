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Halford

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12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

24 дек 2020 : 		 ROB HALFORD — о лучшем совете

23 дек 2020 : 		 Санта-Роб!

20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»
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ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»



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ROB HALFORD в рамках недавнего интервью рассказал о недавнем образе, которым многим пришёлся по душе:

«Эти туфли подогнала мне прекрасная Lizzy Hale из HALESTORM. Когда PRIEST играли в Новой Зеландии, мы работали с ними, и я общался с ней за кулисами, а на ней в тот момент были именно эти туфли. Я спросил у нее: "Как вообще ты можешь в них ходить?" А она ответила: "Знаешь, ну это девчачья тема..." Но они выглядели так мощно и буквально кричали: "хэви металл!"

И тут я прихожу на почту, а там для меня кое-что есть. И это была посылка от Lizzy. Я понятия не имел, что это такое, открыл посылку, а там они! Она мне написала милое послание: "Привет, Rob, надеюсь, у тебя всё отлично, посылаю много лучей любви. Мы обсуждали эти туфли в Новой Зеландии, и я нашла пару для тебя. Оттянись, с любовью, Lizzy!" И я подумал: "Ну не милота же, а?"

Если бы ты был в моём доме и наблюдал, как я делаю эту фотографию, ты бы орнул. Это заняло у меня целую вечность, я терял сознание от боли. Эти каблуки мне подходят, но наклоняют под необычайно ненормальным углом, и ты пытаешься сохранить равновесие. Я сделал около пяти-шести фотографий и рухнул на диван, сорвал эти туфли и массировал ноги, потея с головы до ног. Это было чертовски весело!»

ROB HALFORD Says His Spiked Platform Heels Were A Gift From LZZY HALE





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

ElectricRetard


12 фев 2021, 16:45		Какой стильный дед.

Who is Grey


12 фев 2021, 17:15		Ну долбоеб же, не?
Престарелый педераст, как правило, зрелище довольно жалкое... Особенно оседлавший актуальную волну новой этики.

Svarg_1349


12 фев 2021, 17:25		А мне понравилось. Пускай дед развлекается.


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