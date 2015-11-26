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ROB HALFORD : «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»



В рамках недавней беседы с ROB'ом HALFORD'ом он рассказал о том, что вдохновило его назвать свою книгу "Confess":



«О, всё из-за "Игры Престолов", сезона восьмого... полагаю, да. Серсея сидит в тюрьме, и к ней с завидным постоянством приходит основательница и твердит одно и то же: «Покайся, покайся".



Я смотрел всё это с Томасом, моей второй половинкой, потому что мы оба без ума от "Игры Престлов", я смотрел и сказал ему: "Ты понимаешь, что она только что сказала?" И он ответил: "Исповедь" — "Вот так и будет называться моя книга!" С этого и пошло, это идеальное, просто идеальное и простое слово, но при этом очень мощное и доходчивое — всё сразу становится ясно. И я подумал: "Это то, что нужно". Ну и ко всему это отлично противопоставляется JUDAS PRIEST. Вот так название и появилось».



По словам музыканта, у него уже есть идея для нового произведения, но пока «всё туманно».



















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