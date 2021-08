сегодня



Винил HALFORD выйдет осенью



Brooklyn Vegan 15 октября тиражом триста копий выпустят виниловую версию альбома HALFORD Resurection:



"Resurrection"

"Made in Hell"

"Locked and Loaded"

"Night Fall"

"Silent Screams"

"The One You Love to Hate" (feat. Bruce Dickinson)

"Cyberworld"

"Slow Down"

"Twist"

"Temptation"

"Drive"

"Saviour"







