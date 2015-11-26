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Halford

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16 авг 2021 : 		 Винил HALFORD выйдет осенью

12 авг 2021 : 		 ROB HALFORD с братом представят эль

18 июн 2021 : 		 ROB HALFORD — настоящий полковник

14 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»

8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»

12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»

13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу

12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

24 дек 2020 : 		 ROB HALFORD — о лучшем совете

23 дек 2020 : 		 Санта-Роб!

20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится
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Винил HALFORD выйдет осенью



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Brooklyn Vegan 15 октября тиражом триста копий выпустят виниловую версию альбома HALFORD Resurection:

"Resurrection"
"Made in Hell"
"Locked and Loaded"
"Night Fall"
"Silent Screams"
"The One You Love to Hate" (feat. Bruce Dickinson)
"Cyberworld"
"Slow Down"
"Twist"    
"Temptation"
"Drive"
"Saviour"

HALFORD - Limited Edition Coloured Vinyl Re-Issue Of Resurrection Album Slated For October



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gambling


16 авг 2021, 10:34		Тираж в 300 копий уже был распродан за первые часы как только выставили преордер. Но еще есть на чёрном виниле.

HELLECTOR


16 авг 2021, 14:21		Бруклин Веган?


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