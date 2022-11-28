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ROB HALFORD о выступлении с Долли Партон



В рамках недавнего интервью у ROB'a HALFORD'a спросили об ощущениях от совместного выступления с Долли Партон:



«Я знал, что будет такая возможность, за несколько недель до мероприятия. Опять же, это было просто что-то вроде слухов о том, что она собирается исполнить эту песню в конце шоу и вывести всех своих друзей на сцену с собой. Я и не подозревал, что мы будем так тесно взаимодействовать. Я спел один припев с Долли Партон, и мир сошел с ума. И теперь я могу это осознать. Сначала я этого не понимал. А сейчас прошли уже несколько дней, и люди спрашивают: "А где альбом с Долли и The Metal God?".



Я скажу вам кое-что о ней: она была с нами всегда, немного похожа на Ее Величество Королеву, которая недавно покинула нас. Я это к тому, что когда Долли входит в комнату, вы ощущаете ее царственное присутствие. От нее просто исходит такая аура. Она по-настоящему излучает любовь, заботу, филантропию и человечность. Все это реальность, друг. Все это очень реально. Есть люди, которые очень разные на сцене и вне ее. Ну, нет, только не в случае с Долли. В этом вся Долли. Так что для меня эта возможность была просто благословением, честью и восторгом. Я знаю ее творчество, потому что прожил столько же, сколько и Долли, и я знал о Долли, когда рос и видел ее на британском телевидении. Она приезжала к нам и вела британские эстрадные шоу. И вот я здесь, этот ребенок из коммунальной квартиры в Уэст-Мидлендс в Англии, и я стою рядом с Долли, мать ее, Партон, которая теперь стала рок-цыпочкой».









@DollyParton @Pink @AnnieLennox pic.twitter.com/gLz4UKrKWO #RockAndRollHallOfFame Superstar Jammin session of Jolene absolutely amazing рџЋё #Pink





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