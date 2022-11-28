Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 12
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Новое видео HOST 11
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
*Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH 9
*PANTERA получили фигурки FUNKO 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 12
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 12
[= ||| все новости группы



*

Halford

*



28 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD о выступлении с Долли Партон

17 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Моя книга для тех, кто хочет проникнуть поглубже»

9 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD и другие спели с DOLLY PARTON

9 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я смог прорубить это окно!»

5 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель»

3 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о новой книге: «Буду богоху...»

25 июл 2022 : 		 ROB HALFORD: «Нужно следить за своим PSA!»

24 июн 2022 : 		 Выходит фигурка ROB HALFORD

24 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о путешествиях

4 май 2022 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER и SCOTT STAPP выступили CoopStock 2

20 апр 2022 : 		 ROB HALFORD выпускает новую книгу!

17 апр 2022 : 		 ROB HALFORD дал имена котятам из приюта

13 апр 2022 : 		 ROB HALFORD — про рак

2 мар 2022 : 		 ROB HALFORD придумал, как использовать остатки

22 фев 2022 : 		 ROB HALFORD: «Люблю я блюз!»

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD отметил день борьбы с раком

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD показал патрон

19 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»

5 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»

30 дек 2021 : 		 ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»

24 дек 2021 : 		 ROB HALFORD — о выборе между DEEP PURPLE и BLACK SABBATH

20 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри

23 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми

22 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я не слушал группу бывшего»

10 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD — о раке

7 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROB HALFORD о выступлении с Долли Партон



zoom
В рамках недавнего интервью у ROB'a HALFORD'a спросили об ощущениях от совместного выступления с Долли Партон:

«Я знал, что будет такая возможность, за несколько недель до мероприятия. Опять же, это было просто что-то вроде слухов о том, что она собирается исполнить эту песню в конце шоу и вывести всех своих друзей на сцену с собой. Я и не подозревал, что мы будем так тесно взаимодействовать. Я спел один припев с Долли Партон, и мир сошел с ума. И теперь я могу это осознать. Сначала я этого не понимал. А сейчас прошли уже несколько дней, и люди спрашивают: "А где альбом с Долли и The Metal God?".

Я скажу вам кое-что о ней: она была с нами всегда, немного похожа на Ее Величество Королеву, которая недавно покинула нас. Я это к тому, что когда Долли входит в комнату, вы ощущаете ее царственное присутствие. От нее просто исходит такая аура. Она по-настоящему излучает любовь, заботу, филантропию и человечность. Все это реальность, друг. Все это очень реально. Есть люди, которые очень разные на сцене и вне ее. Ну, нет, только не в случае с Долли. В этом вся Долли. Так что для меня эта возможность была просто благословением, честью и восторгом. Я знаю ее творчество, потому что прожил столько же, сколько и Долли, и я знал о Долли, когда рос и видел ее на британском телевидении. Она приезжала к нам и вела британские эстрадные шоу. И вот я здесь, этот ребенок из коммунальной квартиры в Уэст-Мидлендс в Англии, и я стою рядом с Долли, мать ее, Партон, которая теперь стала рок-цыпочкой».

#RockAndRollHallOfFame@DollyParton Superstar Jammin session of Jolene absolutely amazing рџЋё#Pink@Pink@AnnieLennoxpic.twitter.com/gLz4UKrKWO






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 ноя 2022
father
«Знаете… Не вставляет!»
Like!1
28 ноя 2022
t
timekiller61
Да-может быть она для него-королева-но я не слышал ни одного альбома и не собираюсь слушать-хотя люблю послушать старьё 65-70 и копаю глубоко. Но к кантри как-то ваще нет интереса-сорри,Долли....
  Dislike!1

просмотров: 602

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом