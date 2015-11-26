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Halford

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29 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»

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Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»



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K.K. DOWNING в рамках недавнего интервью рассказал о чуть не родившемся проекте с Rob'ом Halford'ом:

«Мало кто знает, но [вокалист PRIEST] Rob [Halford] и его менеджер прислали мне письмо после моего ухода с предложением присоединиться к группе Rob'а. Rob собирался вернуться в Англию и хотел встретиться со мной по поводу создания группы с тремя гитаристами — со мной, Roy'ем Z и Jeff'ом Loomis'ом [ARCH ENEMY, NEVERMORE] — с очень хорошим барабанщиком и басистом. Но я проигнорировал письмо; я не встретился с ним... Это было в марте или апреле 2011 года».

K.K. DOWNING Says ROB HALFORD Wanted To Form New Three-Guitar Metal Band With Him A Decade Ago



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Reflection


29 сен 2021, 17:16		Проигнорил Роба, Роб и Гленн проигнорили его сообщения, что он на самом деле не уходит из группы. Отличные отношения.

Evil3062


29 сен 2021, 17:34		Лучше бы под хвост залез

dark_medieval_times


29 сен 2021, 18:33		очередной кликбейт заголовок


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