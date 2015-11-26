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Бывший гитарист JUDAS PRIEST: « HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»



K.K. DOWNING в рамках недавнего интервью рассказал о чуть не родившемся проекте с Rob'ом Halford'ом:



«Мало кто знает, но [вокалист PRIEST] Rob [Halford] и его менеджер прислали мне письмо после моего ухода с предложением присоединиться к группе Rob'а. Rob собирался вернуться в Англию и хотел встретиться со мной по поводу создания группы с тремя гитаристами — со мной, Roy'ем Z и Jeff'ом Loomis'ом [ARCH ENEMY, NEVERMORE] — с очень хорошим барабанщиком и басистом. Но я проигнорировал письмо; я не встретился с ним... Это было в марте или апреле 2011 года».







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