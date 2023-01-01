Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 16
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
*Басист CANNIBAL CORPSE о сложностях для дед-металлистов 11
*Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши» 10
*COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю до... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
[= ||| все новости группы



*

Halford

*



28 сен 2023 : 		 ROB HALFORD, SLASH, TOMMY LEE вновь спасают котиков!

19 сен 2023 : 		 Альбомы HALFORD выйдут на виниле

23 авг 2023 : 		 ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать бесконечно

10 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о лучшем совете, который ему дал ROB HALFORD

25 июн 2023 : 		 ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Первые!

19 июн 2023 : 		 ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Аудио

8 мар 2023 : 		 ROB HALFORD — о совместной работе с Долли Партон: «Я был на седьмом небе от счастья»

3 мар 2023 : 		 ROB HALFORD — о выступлениях с BLACK SABBATH: «Это было потрясающе»

27 фев 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлении с DOLLY PARTON в ЗСРНР: «Я был в восторге»

17 фев 2023 : 		 ROB HALFORD: «Каждый день голо-сую за IRON MAIDEN!»

12 янв 2023 : 		 Вокалист DEATH ANGEL — о фронтмене JUDAS PRIEST: «Он самый большой источник вдохновения для меня»

10 янв 2023 : 		 ROB HALFORD не брал крепкого уже 37 лет

13 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о ностальгии

28 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD о выступлении с Долли Партон

17 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Моя книга для тех, кто хочет проникнуть поглубже»

9 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD и другие спели с DOLLY PARTON

9 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я смог прорубить это окно!»

5 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель»

3 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о новой книге: «Буду богоху...»

25 июл 2022 : 		 ROB HALFORD: «Нужно следить за своим PSA!»

24 июн 2022 : 		 Выходит фигурка ROB HALFORD

24 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о путешествиях

4 май 2022 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER и SCOTT STAPP выступили CoopStock 2

20 апр 2022 : 		 ROB HALFORD выпускает новую книгу!

17 апр 2022 : 		 ROB HALFORD дал имена котятам из приюта

13 апр 2022 : 		 ROB HALFORD — про рак
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROB HALFORD, SLASH, TOMMY LEE вновь спасают котиков!



zoom
Лос-Анджелесская организация по спасению котят в очередной раз доказывает, что является самой "рокерской" организацией по спасению кошек в США. Музыканты со всего мира предоставили коллекционные предметы для участия в интернет-аукционе, собирая средства на спасательную миссию.

Станьте обладателем кусочка истории рок-н-ролла, купив альбом "Use Your Illusion I" с автографом легендарного гитариста группы GUNS N' ROSES Slash. Альбом "Use Your Illusion I", выпущенный в 1991 году, стал культовым шедевром GUNS N' ROSES, дебютировав на 2-м месте в чартах Billboard и получив номинацию на премию "Грэмми" в 1992 году. Slash, которого многие считают одним из величайших гитаристов всех времен, поставил свою подпись на этом альбоме, что делает его предметом первой необходимости для любого любителя музыки. Окунитесь в захватывающее звучание одной из самых влиятельных рок-групп, увековеченное настоящим гитаристом-виртуозом, и воздайте должное непреходящему наследию GUNS N' ROSES с помощью этой необычной коллекционной вещи. Он будет отправлен победителю аукциона в октябре, когда Slash вернется в Лос-Анджелес, чтобы подписать его. Только для жителей США.

Раскройте свой внутренний мир рок-звезды с помощью комплекта гитарных выступлений Slash Les Paul. В этот комплексный пакет входит гитара Les Paul Special-II, разработанная Slash, с классической декоративной янтарной отделкой. В комплект также входят премиальная гиг-сумка, 15-ваттный усилитель Slash "Snakepit", фирменные медиаторы Slash и бесплатные онлайн-уроки от Media. Благодаря топу из кленового шпона AAA flame, задней и боковым стенкам из вишни вы сможете в полной мере ощутить сущность культового звучания Slash. Товар может быть отправлен в любое место назначения за дополнительную плату (будет определена) или самостоятельно получен в Лос-Анджелесе.

От Бога Металла, вокалиста JUDAS PRIEST Роба Хэлфорда (Rob Halford), вы получаете две отдельные футболки с изображением кота, на которых он сам поставил свой автограф. Футболка Halford's Cat-mas украсит ваши комнаты металлическими котами, фа-ла-ла-ла!!! На этой футболке Cat-mas Tree с автографом Halford'а изображены роковые котики: то, что нужно для завершения праздничного оформления. В комплекте с праздничным CD "Celestial" с автографом Бога Металла и гитарной пиктограммой Rob Halford'а - идеальный подарок для любого поклонника металла.

На второй футболке, подаренной Halford'ом, изображена кошка породы сфинкс, которые, по легенде, являются представителями самой металлической породы. Безволосый и готовый к року, этот свирепый котенок наложил на себя черный металлический грим как раз к торжественному аукциону Kitten Rescue.

Барабанщик группы MÖTLEY CRÜE Tommy Lee передал в дар пару барабанных палочек Ahead с автографом. Они разработаны специально для стиля игры Tommy Lee, обеспечивая прочность и ударостойкость. Длинные и слегка утяжеленные сверху барабанные палочки с большим запасом скорости. Это основной выбор Tommy для живых и студийных выступлений. Эти барабанные палочки подписаны лично Tommy Lee.

Гэвин Россдейл (Gavin Rossdale) из группы BUSH представлен на снимке с автографом (383/500, пронумерован вручную золотом), сделанном режиссером/фотографом Питером Челсомом (Peter Chelsom). Это VIP-изделие, представленное группой в 2019 году во время гастрольного тура в поддержку альбома 2017 года "Black And White Rainbows". Коллекционное изображение с автографом, выполненным черным карандашом Sharpie, имеет размер 19 х 13 дюймов и находится в идеальном состоянии.

Международная шотландская сенсация, лауреат премии "Грэмми", автор-исполнитель Lewis Capaldi собственноручно подписал коллекционную барабанную головку от Remo. Станьте обладателем этого уникального предмета от Capaldi, который возглавлял Billboard Hot 100 и чарт альбомов Великобритании.

Два аукционных лота были пожертвованы Эльвирой и компанией Kreepsville: Первый - это настольная книга с автографом Эльвиры и коллекционная кружка. Получите в свои руки кусочек истории ужасов, купив настольную книгу-гроб с автографом Эльвиры. Это пугающее сокровище поставляется с индивидуальным экслибрисом с автографом легендарной Эльвиры, Владычицы Тьмы. Окунитесь в 240 страниц, наполненных потрясающими изображениями и увлекательными комментариями Кассандры Петерсон. А в качестве бонуса в комплект входит керамическая кружка с двумя знаменитыми достоинствами Эльвиры.

Второй вариант - книга "Elvira Yours Cruelly Pop Edition" с автографом и эксклюзивный набор Funko Pop! В этот удивительный набор входит пользующаяся большим спросом книга "Yours Cruelly, Elvira: Memoirs Of The Mistress Of The Dark" с эксклюзивной обложкой Pop! и черносветлое издание Elvira Funko Pop!, подписанное лично самой Эльвирой. Этот эксклюзивный набор является обязательным приобретением для любого поклонника Эльвиры Funko.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 73

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом