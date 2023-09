сегодня



ROB HALFORD, SLASH, TOMMY LEE вновь спасают котиков!



Лос-Анджелесская организация по спасению котят в очередной раз доказывает, что является самой "рокерской" организацией по спасению кошек в США. Музыканты со всего мира предоставили коллекционные предметы для участия в интернет-аукционе, собирая средства на спасательную миссию.



Станьте обладателем кусочка истории рок-н-ролла, купив альбом "Use Your Illusion I" с автографом легендарного гитариста группы GUNS N' ROSES Slash. Альбом "Use Your Illusion I", выпущенный в 1991 году, стал культовым шедевром GUNS N' ROSES, дебютировав на 2-м месте в чартах Billboard и получив номинацию на премию "Грэмми" в 1992 году. Slash, которого многие считают одним из величайших гитаристов всех времен, поставил свою подпись на этом альбоме, что делает его предметом первой необходимости для любого любителя музыки. Окунитесь в захватывающее звучание одной из самых влиятельных рок-групп, увековеченное настоящим гитаристом-виртуозом, и воздайте должное непреходящему наследию GUNS N' ROSES с помощью этой необычной коллекционной вещи. Он будет отправлен победителю аукциона в октябре, когда Slash вернется в Лос-Анджелес, чтобы подписать его. Только для жителей США.



Раскройте свой внутренний мир рок-звезды с помощью комплекта гитарных выступлений Slash Les Paul. В этот комплексный пакет входит гитара Les Paul Special-II, разработанная Slash, с классической декоративной янтарной отделкой. В комплект также входят премиальная гиг-сумка, 15-ваттный усилитель Slash "Snakepit", фирменные медиаторы Slash и бесплатные онлайн-уроки от Media. Благодаря топу из кленового шпона AAA flame, задней и боковым стенкам из вишни вы сможете в полной мере ощутить сущность культового звучания Slash. Товар может быть отправлен в любое место назначения за дополнительную плату (будет определена) или самостоятельно получен в Лос-Анджелесе.



От Бога Металла, вокалиста JUDAS PRIEST Роба Хэлфорда (Rob Halford), вы получаете две отдельные футболки с изображением кота, на которых он сам поставил свой автограф. Футболка Halford's Cat-mas украсит ваши комнаты металлическими котами, фа-ла-ла-ла!!! На этой футболке Cat-mas Tree с автографом Halford'а изображены роковые котики: то, что нужно для завершения праздничного оформления. В комплекте с праздничным CD "Celestial" с автографом Бога Металла и гитарной пиктограммой Rob Halford'а - идеальный подарок для любого поклонника металла.



На второй футболке, подаренной Halford'ом, изображена кошка породы сфинкс, которые, по легенде, являются представителями самой металлической породы. Безволосый и готовый к року, этот свирепый котенок наложил на себя черный металлический грим как раз к торжественному аукциону Kitten Rescue.



Барабанщик группы MÖTLEY CRÜE Tommy Lee передал в дар пару барабанных палочек Ahead с автографом. Они разработаны специально для стиля игры Tommy Lee, обеспечивая прочность и ударостойкость. Длинные и слегка утяжеленные сверху барабанные палочки с большим запасом скорости. Это основной выбор Tommy для живых и студийных выступлений. Эти барабанные палочки подписаны лично Tommy Lee.



Гэвин Россдейл (Gavin Rossdale) из группы BUSH представлен на снимке с автографом (383/500, пронумерован вручную золотом), сделанном режиссером/фотографом Питером Челсомом (Peter Chelsom). Это VIP-изделие, представленное группой в 2019 году во время гастрольного тура в поддержку альбома 2017 года "Black And White Rainbows". Коллекционное изображение с автографом, выполненным черным карандашом Sharpie, имеет размер 19 х 13 дюймов и находится в идеальном состоянии.



Международная шотландская сенсация, лауреат премии "Грэмми", автор-исполнитель Lewis Capaldi собственноручно подписал коллекционную барабанную головку от Remo. Станьте обладателем этого уникального предмета от Capaldi, который возглавлял Billboard Hot 100 и чарт альбомов Великобритании.



Два аукционных лота были пожертвованы Эльвирой и компанией Kreepsville: Первый - это настольная книга с автографом Эльвиры и коллекционная кружка. Получите в свои руки кусочек истории ужасов, купив настольную книгу-гроб с автографом Эльвиры. Это пугающее сокровище поставляется с индивидуальным экслибрисом с автографом легендарной Эльвиры, Владычицы Тьмы. Окунитесь в 240 страниц, наполненных потрясающими изображениями и увлекательными комментариями Кассандры Петерсон. А в качестве бонуса в комплект входит керамическая кружка с двумя знаменитыми достоинствами Эльвиры.



Второй вариант - книга "Elvira Yours Cruelly Pop Edition" с автографом и эксклюзивный набор Funko Pop! В этот удивительный набор входит пользующаяся большим спросом книга "Yours Cruelly, Elvira: Memoirs Of The Mistress Of The Dark" с эксклюзивной обложкой Pop! и черносветлое издание Elvira Funko Pop!, подписанное лично самой Эльвирой. Этот эксклюзивный набор является обязательным приобретением для любого поклонника Эльвиры Funko.







