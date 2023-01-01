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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 26
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Halford

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ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Аудио



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"Bygones (feat. Rob Halford with special guests Nikki Sixx и John 5, новая песня DOLLY PARTON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rockstar", выход которого намечен на 17 ноября:

* Rockstar (special guest Richie Sambora)
* World On Fire
* Every Breath You Take (feat. Sting)
* Open Arms (feat. Steve Perry)
* Magic Man (feat. Ann Wilson with special guest Howard Leese)
* Long As I Can See The Light (feat. John Fogerty)
* Either Or (feat. Kid Rock)
* I Want You Back (feat. Steven Tyler with special guest Warren Haynes)
* What Has Rock And Roll Ever Done For You (feat. Stevie Nicks with special guest Waddy Wachtel)
* Purple Rain
* Baby, I Love Your Way (feat. Peter Frampton)
* I Hate Myself For Loving You (feat. Joan Jett & The Blackhearts)
* Night Moves (feat. Chris Stapleton)
* Wrecking Ball (feat. Miley Cyrus)
* (I Can't Get No) Satisfaction (feat. P!nk & Brandi Carlile)
* Keep On Loving You (feat. Kevin Cronin)
* Heart Of Glass (feat. Debbie Harry)
* Don't Let The Sun Go Down On Me (feat. Elton John)
* Tried To Rock And Roll Me (feat. Melissa Etheridge)
* Stairway To Heaven (feat. Lizzo & Sasha Flute)
* We Are The Champions
* Bygones (feat. Rob Halford with special guests Nikki Sixx & John 5)
* My Blue Tears (feat. Simon Le Bon)
* What's Up? (feat. Linda Perry)
* You're No Good (feat. Emmylou Harris & Sheryl Crow)
* Heartbreaker (feat. Pat Benatar & Neil Giraldo)
* Bittersweet (feat. Michael McDonald)
* I Dreamed About Elvis (feat. Ronnie McDowell with special guest The Jordanaires)
* Let It Be (feat. Paul McCartney & Ringo Starr with special guests Peter Frampton & Mick Fleetwood)
* Free Bird (feat. Ronnie Van Zant with special guests Gary Rossington, Artimus Pyle and The Artimus Pyle Band)




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