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Halford

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ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»



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Фронтмен JUDAS PRIEST Rob Halford, который в январе этого года отметил 34-ю годовщину своей трезвости, рассказал британскому журналу GQ о том, как изменилась его жизнь за десятилетия, прошедшие с тех пор, как он завязал с алкоголем:

«Теперь у меня есть чёткое понимание всего, особенно когда дело касается моей работы. Я могу воспринимать свою музыку более отчётливо, без суеты, и это важно для музыканта, особенно для меня, особенно потому, что я люблю то, что я делаю, и я очень люблю JUDAS PRIEST. Мне нравится чувствовать, что чистота и трезвость сделали меня способным выполнять свою работу намного эффективнее; я оглядываюсь назад на некоторые свои тексты, и они являются критерием. Если вы посмотрите на тексты на "Nostradamus", — они одни из лучших, которые я когда-либо писал. Я горжусь этим и очень сомневаюсь, что достиг бы этого, если бы у меня были косяк в одной руке и бутылка Jack Daniels в другой».

Хэлфорд ответил на вопрос о том, скучает ли он по бесшабашным старым временам:

«Безусловно. Недавно я смотрел что-то с Томасом [это давний партнёр Halford'а] и сказал, что мне просто нравились те времена, когда я бухал и упарывался. Я любил их. Несмотря на то, что концовка игры была полным самоуничтожением, в то время это было здорово. По молодости занимаешься всяким, так ведь? Ты устраиваешь странные вечеринки и совершаешь сумасшедшие вещи, и это обряд посвящения. У меня есть приятные воспоминания о тех временах, несмотря на то, что это было довольно опасно для меня, и я не оглядываюсь назад и не жалею об этом. У меня никогда не было сожалений. Я думаю, что ты учишься на своих ошибках, но я ни о чём не жалею. Всё прошло, так что используй этот опыт, если тебе от него что-то нужно, и двигайся дальше».

Halford ранее заявлял, что в его выздоровлении ему помогла высшая сила. В официальном подкасте фронтмена HATEBREED Jamey Jasta "The Jasta Show" он сказал:

«Когда я стал чистым и трезвым, это было большим изменением в моей жизни. И часть моего выздоровления — это просто вера в высшую силу. И это работает. Это работает, чувак. Это очень, очень важно.

Вероятно, найдутся люди, которые будут слушать [этот] подкаст, у которых в жизни нет ничего подобного, и это здорово; всё дело в отношении. Но я всегда говорю людям, если вы думаете об этом, самое простое, что я делаю, — это молюсь. Вообще-то я молюсь довольно много. И даже если ты не веришь в молитву, просто попробуй. Молитесь о хорошем дне или просто молитесь за своего друга, или что бы это ни было. И это удивительно, чувак, потому что это действительно работает. Гарантирую, это действительно работает. И сейчас я говорю как [американский евангельский христианский евангелист] Билли Грэм, но я просто пытаюсь выразить некоторые вещи, которые важны для меня каждый день, благодаря которым я могу выходить на эту сцену каждый вечер и делать свою работу».

ROB HALFORD:



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


19 сен 2020, 13:09		Оззи тоже писал что алкашка и наркота ничего с ним не сделали, а потом то паркинсона, то упоротые заявления. Не упарывайтесь, друзья. Все лучше в меру.


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