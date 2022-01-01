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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео MEGADETH 27
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 17
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 15
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Halford

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24 июн 2022 : 		 Выходит фигурка ROB HALFORD

24 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о путешествиях

4 май 2022 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER и SCOTT STAPP выступили CoopStock 2

20 апр 2022 : 		 ROB HALFORD выпускает новую книгу!

17 апр 2022 : 		 ROB HALFORD дал имена котятам из приюта

13 апр 2022 : 		 ROB HALFORD — про рак

2 мар 2022 : 		 ROB HALFORD придумал, как использовать остатки

22 фев 2022 : 		 ROB HALFORD: «Люблю я блюз!»

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD отметил день борьбы с раком

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD показал патрон

19 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»

5 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»

30 дек 2021 : 		 ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»

24 дек 2021 : 		 ROB HALFORD — о выборе между DEEP PURPLE и BLACK SABBATH

20 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри

23 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми

22 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я не слушал группу бывшего»

10 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD — о раке

7 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»

21 окт 2021 : 		 ROB HALFORD рассказал о раке простаты

20 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»

8 окт 2021 : 		 ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом

29 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»

23 сен 2021 : 		 ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA

16 авг 2021 : 		 Винил HALFORD выйдет осенью

12 авг 2021 : 		 ROB HALFORD с братом представят эль
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|||| 24 июн 2022

Выходит фигурка ROB HALFORD



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FUNKO Pop! добрались и до ROB'a HALFORD'a — в этом году будет выпущена и его фигурка!




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