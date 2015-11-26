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ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»
ROB HALFORD в новой автобиографии признался, что как-то раз хотел соблазнить вокалиста IRON MAIDEN Paul'a Di'Anno.
«Мы не очень много тусовались и подшучивали над MAIDEN в том туре, но, может быть, я воспринял комментарий Di'Anno о том, что он снесёт PRIEST со сцены, слишком буквально... Потому что однажды вечером, когда мы напились с ним, я попытался соблазнить его! Мы пошли в мою комнату, чтобы продолжить пить, но я был слишком зол, чтобы попробовать что-нибудь, а он был слишком зол, чтобы даже знать, что я хочу попробовать.
Полагаю, что это и к лучшему».
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Corpsegrinder04
НELLECTOR
Jack of Diamonds
Nepalcev
«Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN... но он оказался железной девой.»
НELLECTOR
Tomahawk
Или проделал бы дырку в своих джинсах в нужном месте.
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