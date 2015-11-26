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Halford

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17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'

25 дек 2019 : 		 ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»

19 дек 2019 : 		 ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»

7 ноя 2019 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

23 окт 2019 : 		 ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от ROB HALFORD

7 окт 2019 : 		 ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом»

4 окт 2019 : 		 Рождественская песня от ROB HALFORD

8 сен 2019 : 		 Новый «рождественский» альбом ROB HALFORD выйдет осенью

18 июн 2019 : 		 Вокалист URIAH HEEP поддержал ROB'а HALFORD'а, выбившего телефон из рук фаната: «Я очень хорошо понимаю его раздражение»

19 фев 2019 : 		 ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE

25 окт 2018 : 		 ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»

18 сен 2018 : 		 ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»

28 авг 2018 : 		 ROB HALFORD об Арете Франклин

8 июн 2018 : 		 ROB HALFORD планирует запись с лидером BEHEMOTH

13 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

11 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнят хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

6 апр 2017 : 		 Трек-лист бокс-сета ROB HALFORD

30 мар 2017 : 		 Бокс-сет HALFORD выйдет весной

23 июл 2016 : 		 ROB HALFORD, STEPHEN PEARCY, MARK SLAUGHTER выступили с HAIRBALL

20 май 2016 : 		 Как ROB HALFORD полюбил музыкантов PANTERA

1 дек 2015 : 		 Журнал Maxim простил ROB HALFORD, FREDDIE MERCURY за то, что они геи
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ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»



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ROB HALFORD в новой автобиографии признался, что как-то раз хотел соблазнить вокалиста IRON MAIDEN Paul'a Di'Anno.

«Мы не очень много тусовались и подшучивали над MAIDEN в том туре, но, может быть, я воспринял комментарий Di'Anno о том, что он снесёт PRIEST со сцены, слишком буквально... Потому что однажды вечером, когда мы напились с ним, я попытался соблазнить его! Мы пошли в мою комнату, чтобы продолжить пить, но я был слишком зол, чтобы попробовать что-нибудь, а он был слишком зол, чтобы даже знать, что я хочу попробовать.

Полагаю, что это и к лучшему».

JUDAS PRIEST



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Corpsegrinder04


17 сен 2020, 12:53		То что Стиви Харрис с левой резьбой вся планета знает. А вот Дианно не мешало бы проверить. Надо было Хэлфорду настоять по "Мужски" так сказать.

НELLECTOR


17 сен 2020, 12:57		Да Ди'Анно бы ему так тогда въебал, что, возможно, не было бы сейчас легенды Judas Priest

Jack of Diamonds


17 сен 2020, 13:26		Говрили что Ди'Анно с ножом таскался вечно, так что Хэлфорд лишился бы яичек

Nepalcev


17 сен 2020, 13:57		Анекдот от ROB HALFORD:
«Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN... но он оказался железной девой.»

НELLECTOR


17 сен 2020, 14:03		(с) "Отстоял бастион своей чести"

Tomahawk


17 сен 2020, 15:18		>Говрили что Ди'Анно с ножом таскался вечно, так что Хэлфорд лишился бы яичек

Или проделал бы дырку в своих джинсах в нужном месте.


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