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ROB HALFORD : «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»



ROB HALFORD в новой автобиографии признался, что как-то раз хотел соблазнить вокалиста IRON MAIDEN Paul'a Di'Anno.



«Мы не очень много тусовались и подшучивали над MAIDEN в том туре, но, может быть, я воспринял комментарий Di'Anno о том, что он снесёт PRIEST со сцены, слишком буквально... Потому что однажды вечером, когда мы напились с ним, я попытался соблазнить его! Мы пошли в мою комнату, чтобы продолжить пить, но я был слишком зол, чтобы попробовать что-нибудь, а он был слишком зол, чтобы даже знать, что я хочу попробовать.



Полагаю, что это и к лучшему».







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