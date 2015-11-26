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Halford

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ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом



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Rob Halford заявил, что он получил «массу удовольствия» от работы над своим дебютным блюзовым сольным альбомом. Вокалист JUDAS PRIEST сотрудничает с той же командой, которая помогала ему при создании рождественского альбома 2019 года "Celestial", включая его брата Nigel'a и племянника Alex'a (сына басиста PRIEST Ian'a Hill'a).

В беседе с национальным радиошоу Full Metal Jackie Halford рассказал о своей предстоящей блюзовой пластинке:

«Блюз — это обширный ландшафт различных стилей, поджанров и всего остального, как и металл. И поэтому я очень заинтригован и взволнован тем, каким в итоге получится этот блюзовый альбом. Возможно, вы слышали, что у нас уже готовы основные компоненты. Мне просто нужно найти время, чтобы заняться им как следует.

Всё это вытекает из большого опыта, который я получил с моим братом Найджелом на барабанах и Алексом, моим племянником, на басу — сыном Ian'a Hill'a — и нашими уважаемыми друзьями [которые являются] музыкантами.

Я получил массу удовольствия. Во всём должен присутствовать элемент веселья. Это снова приключение, как и всё в музыке. И если вы хорошо проводите время и из этого выходит что-то стоящее, то, как говорят у нас в Великобритании, попробуйте. И именно это мы и делаем.

Это будет интересный альбом, потому что мы попытаемся затронуть множество различных блюзовых эмоций; это не будет нечто, когда один специфически звучащий трек идёт за другим. Мы постараемся затронуть разные элементы и всё смешать.

Так что, как я всегда говорю, всё будет готово, когда будет готово [смеётся]».

ROB HALFORD Is Having





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

deathstar777


8 окт 2021, 16:41		Давай уж репчик лол
Если митол всего лишь жанр.


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