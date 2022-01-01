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ROB HALFORD : «Люблю я блюз!»



ROB HALFORD в рамках недавнего интервью рассказал о готовящемся блюзовом альбоме:



«Я люблю блюз. Без блюза у нас не было бы рок-н-ролла. Блюз родился здесь, в Соединенных Штатах, а затем медленно мутировал во все эти невероятные стили, с различными динамическими характеристиками и вариациями. Я вспоминаю таких родоначальников, как Литтл Ричард, Билл Хейли, таких ведущих исполнителей блюза, как Хаулин Вулф, Мадди Уотерс, Бесси Смит — всех этих великих людей. Так что я слушал этих великих исполнителей, когда был ребёнком. Я люблю блюз, чувак. И я думаю, что большинство металлических музыкантов признают, что блюз играет очень важную роль.



Итак, дело вот в чём: недавно мы с братом, племянником и друзьями записали рождественский альбом под названием "Celestial", и пока мы над ним работали, я сказал ребятам: "У меня есть одна тема, которая наводит на мысли о блюзовых вещах". И это всё, что им было нужно. Так что они уехали, пока я был занят с PRIEST, и мы собрали значительное количество материала. И когда я найду время, мы его запишем. Я бы хотел, чтобы мы сыграли в одной студии вместе, потому что они реально талантливы. Мой брат — барабанщик. Мой племянник — басист; он сын великого бас-бога Ian'a Hill'a [из JUDAS PRIEST]. И ещё у нас есть J.B. [Jon Blakey] на гитаре, который был с нами на "Celestial". Так что у нас всё будет очень просто, но я в восторге. У меня весь материал на телефоне, как это обычно бывает, — это опасно — и я слушаю его и радуюсь представившейся возможности. Так что в конце концов всё обязательно получится, я уверен в этом».







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