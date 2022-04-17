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Halford

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17 апр 2022 : 		 ROB HALFORD дал имена котятам из приюта

13 апр 2022 : 		 ROB HALFORD — про рак

2 мар 2022 : 		 ROB HALFORD придумал, как использовать остатки

22 фев 2022 : 		 ROB HALFORD: «Люблю я блюз!»

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD отметил день борьбы с раком

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD показал патрон

19 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»

5 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»

30 дек 2021 : 		 ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»

24 дек 2021 : 		 ROB HALFORD — о выборе между DEEP PURPLE и BLACK SABBATH

20 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри

23 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми

22 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я не слушал группу бывшего»

10 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD — о раке

7 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»

21 окт 2021 : 		 ROB HALFORD рассказал о раке простаты

20 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»

8 окт 2021 : 		 ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом

29 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»

23 сен 2021 : 		 ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA

16 авг 2021 : 		 Винил HALFORD выйдет осенью

12 авг 2021 : 		 ROB HALFORD с братом представят эль

18 июн 2021 : 		 ROB HALFORD — настоящий полковник

14 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»

8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»

12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»
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|||| 17 апр 2022

ROB HALFORD дал имена котятам из приюта



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Kitten Rescue — некоммерческая волонтёрская организация из Лос-Анджелеса, занимающаяся поиском хозяев для бездомных кошек и котят, представила новый выводок котят для созданной газетой New York Times комнаты для кошек, из которой ведётся круглосуточная видеотрансляция. В знак признательности за бесконечную любовь вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a к кошкам, организация Kitten Rescue попросила его дать имена новым котятам, и он придумал клички на рок-н-ролльную тематику.

Halford назвал котят Тейлор, Турбо, Энджел, Старбрейкер, Рокер и Мама Роуз. Тейлор, оранжево-белый самец, назван в честь Тейлора Хокинса из группы FOO FIGHTERS; Турбо, трёхцветная кошка, названа в честь песни JUDAS PRIEST "Turbo Lover"; Ангел, самка белого/кремового окраса, названа в честь альбома JUDAS PRIEST "Angel Of Retribution"; Старбрейкер, сокращённо Стар, — чёрно-белый самец, назван в честь песни JUDAS PRIEST из альбома "Sin After Sin"; и Рокер, оранжевый котик, назван в честь песни JUDAS PRIEST "I'm A Rocker". В довершение всего, Halford назвал их маму Розой в честь песни JUDAS PRIEST "Last Rose Of Summer". Все эти чудесные пушистики находятся в безопасности, тепле и уюте в приюте Kitten Rescue в Лос-Анджелесе и будут доступны для передачи новым хозяевам позже.

Kitten Rescue выставит на аукцион личную коллекцию футболок Halford'a с автографами, фотографии которых он выложил в соцсети. Вырученные средства пойдут в пользу Kitten Rescue и работы по спасению, которую они проводят в интересах кошек и котят. Эти футболки скоро появятся в продаже на сайте аукциона Kitten Rescue, дополнительная информация будет предоставлена позже.

Halford передаёт пожелания своим поклонникам и любителям кошек во всём мире:

«Привет, кошачьи маньяки! Присоединяйтесь к своему металлическому богу в крутейшей акции по сбору средств для Kitten Rescue, в рамках которой на продажу выставлены мои личные футболки с автографами и изображениями кошек и другие сувениры с автографами!

Оцените эту банду озорников, которых я нарёк в честь металла!

Пожалуйста, продолжайте поддерживать Kitten Rescue всеми возможными способами.

За котят! Металлический бог».

Уже в течение 25 лет организация Kitten Rescue спасает кошек и котят с улиц Лос-Анджелеса и от эвтаназии в городских приютах. С момента своего основания в 1997 году она превратились в одну из крупнейших и наиболее уважаемых групп по защите животных в Лос-Анджелесе. Среди преданных сторонников организации такие известные рок-иконы, как басист BLACK SABBATH Geezer Butler и его жена Глория, басист OZZY OSBOURNE Robert «Blasko» Nicholson, легендарный басист/вокалист DEEP PURPLE Glenn Hughes и его жена Габи. Halford и Elvira, Владычица Тьмы, выступают в поддержку организации Kitten Rescue.

ROB HALFORD Names New Litter Of Kittens For KITTEN RESCUE, Donates Personal Collection Of Autographed Cat T-Shirts










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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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17 апр 2022
g
gravitgroove
Странно, что он еще не запустил свое домашнее шоу, где ходил голенький в передничке/фартуке по кухне и готовил бы яичницу своему второму половинке, пока тот пускает слюну в подушку.
17 апр 2022
f
faza
новость которую мы заслужили
17 апр 2022
WahrandPhain
пидор и котики, тут вам что, филиал тик-тока?
17 апр 2022
Svarg_1349
Роб красава! Почёт и уважение. Котиков не любят только пидоры.
18 апр 2022
WarSong
Пусть назовёт двух котов Булки и ляжет промеж них. 




















просмотров: 693





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