17 апр 2022



ROB HALFORD дал имена котятам из приюта



Kitten Rescue — некоммерческая волонтёрская организация из Лос-Анджелеса, занимающаяся поиском хозяев для бездомных кошек и котят, представила новый выводок котят для созданной газетой New York Times комнаты для кошек, из которой ведётся круглосуточная видеотрансляция. В знак признательности за бесконечную любовь вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a к кошкам, организация Kitten Rescue попросила его дать имена новым котятам, и он придумал клички на рок-н-ролльную тематику.



Halford назвал котят Тейлор, Турбо, Энджел, Старбрейкер, Рокер и Мама Роуз. Тейлор, оранжево-белый самец, назван в честь Тейлора Хокинса из группы FOO FIGHTERS; Турбо, трёхцветная кошка, названа в честь песни JUDAS PRIEST "Turbo Lover"; Ангел, самка белого/кремового окраса, названа в честь альбома JUDAS PRIEST "Angel Of Retribution"; Старбрейкер, сокращённо Стар, — чёрно-белый самец, назван в честь песни JUDAS PRIEST из альбома "Sin After Sin"; и Рокер, оранжевый котик, назван в честь песни JUDAS PRIEST "I'm A Rocker". В довершение всего, Halford назвал их маму Розой в честь песни JUDAS PRIEST "Last Rose Of Summer". Все эти чудесные пушистики находятся в безопасности, тепле и уюте в приюте Kitten Rescue в Лос-Анджелесе и будут доступны для передачи новым хозяевам позже.



Kitten Rescue выставит на аукцион личную коллекцию футболок Halford'a с автографами, фотографии которых он выложил в соцсети. Вырученные средства пойдут в пользу Kitten Rescue и работы по спасению, которую они проводят в интересах кошек и котят. Эти футболки скоро появятся в продаже на сайте аукциона Kitten Rescue, дополнительная информация будет предоставлена позже.



Halford передаёт пожелания своим поклонникам и любителям кошек во всём мире:



«Привет, кошачьи маньяки! Присоединяйтесь к своему металлическому богу в крутейшей акции по сбору средств для Kitten Rescue, в рамках которой на продажу выставлены мои личные футболки с автографами и изображениями кошек и другие сувениры с автографами!



Оцените эту банду озорников, которых я нарёк в честь металла!



Пожалуйста, продолжайте поддерживать Kitten Rescue всеми возможными способами.



За котят! Металлический бог».



Уже в течение 25 лет организация Kitten Rescue спасает кошек и котят с улиц Лос-Анджелеса и от эвтаназии в городских приютах. С момента своего основания в 1997 году она превратились в одну из крупнейших и наиболее уважаемых групп по защите животных в Лос-Анджелесе. Среди преданных сторонников организации такие известные рок-иконы, как басист BLACK SABBATH Geezer Butler и его жена Глория, басист OZZY OSBOURNE Robert «Blasko» Nicholson, легендарный басист/вокалист DEEP PURPLE Glenn Hughes и его жена Габи. Halford и Elvira, Владычица Тьмы, выступают в поддержку организации Kitten Rescue.























