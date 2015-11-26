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ROB HALFORD — о раке



ROB HALFORD в недавнем интервью коснулся темы, почему рассказал о раке:



«Сейчас у меня ремиссия. Я благодарю Бога за то, что он меня благословил. Это было время, когда... Знаете, время — это главное в рок-н-ролле и хэви-металле. Кроме того, всё происходило во время пандемии — начальной стадии пандемии — так что мир был полностью закрыт. PRIEST в любом случае должны были быть в состоянии некоторого перерыва, потому что мы только что трижды объехали весь мир с последним альбомом [PRIEST] "Firepower", так что мы собирались взять своего рода паузу, хотя и сочиняли материал для нового альбома. Так что я смог заняться тремя вещами — продвижением [моей автобиографии] "Confess", немного поработать с группой, прежде чем вернуться [домой] в Феникс, а затем разобраться с раком».







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