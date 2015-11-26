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Halford

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10 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD — о раке

7 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»

21 окт 2021 : 		 ROB HALFORD рассказал о раке простаты

20 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»

8 окт 2021 : 		 ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом

29 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»

23 сен 2021 : 		 ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA

16 авг 2021 : 		 Винил HALFORD выйдет осенью

12 авг 2021 : 		 ROB HALFORD с братом представят эль

18 июн 2021 : 		 ROB HALFORD — настоящий полковник

14 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»

8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»

12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»

13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу

12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

24 дек 2020 : 		 ROB HALFORD — о лучшем совете

23 дек 2020 : 		 Санта-Роб!

20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»
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ROB HALFORD — о раке



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ROB HALFORD в недавнем интервью коснулся темы, почему рассказал о раке:

«Сейчас у меня ремиссия. Я благодарю Бога за то, что он меня благословил. Это было время, когда... Знаете, время — это главное в рок-н-ролле и хэви-металле. Кроме того, всё происходило во время пандемии — начальной стадии пандемии — так что мир был полностью закрыт. PRIEST в любом случае должны были быть в состоянии некоторого перерыва, потому что мы только что трижды объехали весь мир с последним альбомом [PRIEST] "Firepower", так что мы собирались взять своего рода паузу, хотя и сочиняли материал для нового альбома. Так что я смог заняться тремя вещами — продвижением [моей автобиографии] "Confess", немного поработать с группой, прежде чем вернуться [домой] в Феникс, а затем разобраться с раком».

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

DrunkEagle86


10 ноя 2021, 17:50		Держись, старый!


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