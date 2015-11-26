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Halford

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7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD отметил день борьбы с раком

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD показал патрон

19 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»

5 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»

30 дек 2021 : 		 ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»

24 дек 2021 : 		 ROB HALFORD — о выборе между DEEP PURPLE и BLACK SABBATH

20 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри

23 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми

22 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я не слушал группу бывшего»

10 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD — о раке

7 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»

21 окт 2021 : 		 ROB HALFORD рассказал о раке простаты

20 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»

8 окт 2021 : 		 ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом

29 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»

23 сен 2021 : 		 ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA

16 авг 2021 : 		 Винил HALFORD выйдет осенью

12 авг 2021 : 		 ROB HALFORD с братом представят эль

18 июн 2021 : 		 ROB HALFORD — настоящий полковник

14 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»

8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»

12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»

13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу

12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость
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ROB HALFORD показал патрон



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ROB HALFORD опубликовал фотографию патрона с частью праха лидера MOTÖRHEAD Лемми.

«"'Ronnie & Lemmy' #heavymetal #ink #motivation #legend #icon #inspiration #strong #power #style #love #family #friends #fans #one #world #peace #respect #all @_ronniejamesdio @officialmotorhead»

ROB HALFORD Shares Photo Of His Bullet Containing LEMMY



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Svarg_1349


7 фев 2022, 17:36		Rob Halford показал свой патрон... [Ссылка в описании]

father


7 фев 2022, 17:39		А причём здесь Дио?


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