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ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford говорит, что сотрудничество между ним и фронтменом BEHEMOTH Adam'ом "Nergal" Darski «определённо состоится».



Halford уже давно говорил о желании поработать над блэк-металлическим альбомом, и первые переговоры между ним и Ihsahn'ом из EMPEROR начались ещё в 2006 году. Совсем недавно Rob заявил, что встретил Nergal'а и сказал лидеру BEHEMOTH, что любит его музыку и выразил заинтересованность в возможном сотрудничестве.



В новом интервью с Эллиотом Фулламом из Little Punk People на вопрос о том, «возможен ли всё ещё его "джем"» с Nergal'ом, Halford ответил следующее:



«Я очень люблю Nergal'а. Он такой свирепый. Он на своей волне, и я действительно восхищаюсь этим в любом музыканте, у которого есть убеждения. Это нечто такое, что всегда существует, — знаете, эта штука с нереализованными желаниями. Это есть в моём списке дел, которые я хотел бы осуществить, как бы вы это ни называли. Это определённо произойдёт. Что касается меня как певца, то я всегда восхищался таким исполнением — тем, как Nergal использует свой голос. Так что в один прекрасный день будет дуэт Nergal'а и Металл-бога. Это должно случиться».



Два года назад Nergal сказал, что почувствовал себя «сюрреалистично» и «удивительно», узнав, что Halford является поклонником BEHEMOTH:



«Я чувствую себя польщённым и удостоенным чести. Я встречался с Rob'ом пару раз. Вообще я могу рассказать историю о том, как я встретил его второй раз. Это было последнее шоу SLAYER [в туре по Северной Америке], и мы просто бегали из комнаты в комнату, подписывая друг другу плакаты, сувениры на память и прочее. Я просто ворвался в комнату SLAYER, даже не постучав в дверь, потому что весь день был хаотичным. Я вхожу в комнату, а там тихо. Там около 10 человек — все участники группы SLAYER — и Kerry King [гитарист SLAYER] стоит рядом с Rob'ом Halford'ом, и они что-то смотрят, поэтому там тихо. А я такой вхожу в комнату и говорю: "Извините". И вышел. А потом я такой: "Вот дерьмо. Блин. Войду-ка я снова". И я снова вошёл, просто притворившись, что всё это естественно для меня. "Привет, как дела?" И я подошёл к ним, чтобы поздороваться с Rob'ом, и Kerry сказал: "Да, мы просто смотрели клип, в котором ты исполняешь с нами песню SLAYER. Это круто". А я такой: "Ёшки-матрёшки!" Я был поражён. Мне это нравится. Это потрясающе.



Спасибо, Rob. Спасибо, что ты Бог Металла, и спасибо, что поддержал... Ну, знаешь, маленькую рыбку. [Смеётся]».













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