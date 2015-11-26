Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о... 245
*Новое видео AC/DC 82
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 66
*Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом рас... 56
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 53
[= ||| все новости группы



*

Halford

*



29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'

25 дек 2019 : 		 ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»

19 дек 2019 : 		 ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»

7 ноя 2019 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

23 окт 2019 : 		 ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от ROB HALFORD

7 окт 2019 : 		 ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится



*
zoom
*
* *
Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford говорит, что сотрудничество между ним и фронтменом BEHEMOTH Adam'ом "Nergal" Darski «определённо состоится».

Halford уже давно говорил о желании поработать над блэк-металлическим альбомом, и первые переговоры между ним и Ihsahn'ом из EMPEROR начались ещё в 2006 году. Совсем недавно Rob заявил, что встретил Nergal'а и сказал лидеру BEHEMOTH, что любит его музыку и выразил заинтересованность в возможном сотрудничестве.

В новом интервью с Эллиотом Фулламом из Little Punk People на вопрос о том, «возможен ли всё ещё его "джем"» с Nergal'ом, Halford ответил следующее:

«Я очень люблю Nergal'а. Он такой свирепый. Он на своей волне, и я действительно восхищаюсь этим в любом музыканте, у которого есть убеждения. Это нечто такое, что всегда существует, — знаете, эта штука с нереализованными желаниями. Это есть в моём списке дел, которые я хотел бы осуществить, как бы вы это ни называли. Это определённо произойдёт. Что касается меня как певца, то я всегда восхищался таким исполнением — тем, как Nergal использует свой голос. Так что в один прекрасный день будет дуэт Nergal'а и Металл-бога. Это должно случиться».

Два года назад Nergal сказал, что почувствовал себя «сюрреалистично» и «удивительно», узнав, что Halford является поклонником BEHEMOTH:

«Я чувствую себя польщённым и удостоенным чести. Я встречался с Rob'ом пару раз. Вообще я могу рассказать историю о том, как я встретил его второй раз. Это было последнее шоу SLAYER [в туре по Северной Америке], и мы просто бегали из комнаты в комнату, подписывая друг другу плакаты, сувениры на память и прочее. Я просто ворвался в комнату SLAYER, даже не постучав в дверь, потому что весь день был хаотичным. Я вхожу в комнату, а там тихо. Там около 10 человек — все участники группы SLAYER — и Kerry King [гитарист SLAYER] стоит рядом с Rob'ом Halford'ом, и они что-то смотрят, поэтому там тихо. А я такой вхожу в комнату и говорю: "Извините". И вышел. А потом я такой: "Вот дерьмо. Блин. Войду-ка я снова". И я снова вошёл, просто притворившись, что всё это естественно для меня. "Привет, как дела?" И я подошёл к ним, чтобы поздороваться с Rob'ом, и Kerry сказал: "Да, мы просто смотрели клип, в котором ты исполняешь с нами песню SLAYER. Это круто". А я такой: "Ёшки-матрёшки!" Я был поражён. Мне это нравится. Это потрясающе.

Спасибо, Rob. Спасибо, что ты Бог Металла, и спасибо, что поддержал... Ну, знаешь, маленькую рыбку. [Смеётся]».

ROB HALFORD Says His Collaboration With NERGAL Will





Like!+4Dislike!-4


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Corpsegrinder04


29 окт 2020, 15:54		Хэлфорду скорее с Гаалем сотрудничать надо. Там как раз по его части.

hansi_hrb


29 окт 2020, 17:06		гаал молодец. И винодел, и музыка годная и рисует неплохо.

gravitgroove


29 окт 2020, 17:19		идол метала скорее хочет подержать твою "маленькую рыбку" и покататься на тебе, словно на байке


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1054

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом