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ROB HALFORD : «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»



ROB HALFORD в рамках недавней беседы рассказал о том, что уже 36 лет не берёт в рот крепкий алкоголь:



«Я постоянно думаю об этом. Это зависимость. Когда я на днях смотрел по телевизору игру "Финикс Кардиналс", там постоянно рекламировали пиво, алкоголь и прочее. И я знаю, что это есть. И это искушение. Поэтому у вас должны быть наготове все ментальные инструменты, чтобы пройти через подобное испытание. Потому что всё дело в обстоятельствах. И я живу день за днём. Я живу одним днём за другим уже 35 лет. И это всё, что имеет значение. Это момент. Вы живёте в этот момент — не вчера, не завтра, а сейчас. И ты должен быть готов к тому, что маленький пивной дьявол сядет тебе на плечо и скажет: "Давай, Rob. Выпей немного пива". — "Отвали". [Смеётся]. Потому что я не хочу чувствовать себя таким снова, чувак. Я не хочу быть таким человеком. Я был несчастен. Я не был счастлив. Я плохо относился к людям. Я не хочу пройти через это снова. Так что это тоже часть моего поиска баланса в повседневной жизни».







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