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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 170

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 136
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 33
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Halford

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5 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»

30 дек 2021 : 		 ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»

24 дек 2021 : 		 ROB HALFORD — о выборе между DEEP PURPLE и BLACK SABBATH

20 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри

23 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми

22 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я не слушал группу бывшего»

10 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD — о раке

7 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»

21 окт 2021 : 		 ROB HALFORD рассказал о раке простаты

20 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»

8 окт 2021 : 		 ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом

29 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»

23 сен 2021 : 		 ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA

16 авг 2021 : 		 Винил HALFORD выйдет осенью

12 авг 2021 : 		 ROB HALFORD с братом представят эль

18 июн 2021 : 		 ROB HALFORD — настоящий полковник

14 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»

8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»

12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»

13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу

12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений
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ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»



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ROB HALFORD в рамках недавней беседы рассказал о том, что уже 36 лет не берёт в рот крепкий алкоголь:

«Я постоянно думаю об этом. Это зависимость. Когда я на днях смотрел по телевизору игру "Финикс Кардиналс", там постоянно рекламировали пиво, алкоголь и прочее. И я знаю, что это есть. И это искушение. Поэтому у вас должны быть наготове все ментальные инструменты, чтобы пройти через подобное испытание. Потому что всё дело в обстоятельствах. И я живу день за днём. Я живу одним днём за другим уже 35 лет. И это всё, что имеет значение. Это момент. Вы живёте в этот момент — не вчера, не завтра, а сейчас. И ты должен быть готов к тому, что маленький пивной дьявол сядет тебе на плечо и скажет: "Давай, Rob. Выпей немного пива". — "Отвали". [Смеётся]. Потому что я не хочу чувствовать себя таким снова, чувак. Я не хочу быть таким человеком. Я был несчастен. Я не был счастлив. Я плохо относился к людям. Я не хочу пройти через это снова. Так что это тоже часть моего поиска баланса в повседневной жизни».

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 33 )

Sbekhinov


5 янв 2022, 17:34		Специально зарегился чтоб это написать.

1. Хватит «профессиональное выступление Metallica»
2. Хватит этих гейных историй от недорокеров, которые просто первыми были. Либо ссылку на ваши новости в уголовный розыск отправлю за пропаганду гомосексуализма.
3. Важные, реальные новости, пожалуйста

WahrandPhain


5 янв 2022, 17:35		Вялым балуется, ясно.

>3. Важные, реальные новости, пожалуйста

пидор отказывается брать в рот, что может быть важнее?

Mistis


5 янв 2022, 17:43		а ведь этот замечательный человек (Sbekhinov) в чем-то прав!

gogatushka


5 янв 2022, 17:52		Этот замечательный человек (Sbekhinov) зануда редкая.

Ress


5 янв 2022, 18:06		Достойно уважения.

Black Lotus


5 янв 2022, 18:27		Как говорится спасибо за ваш отзыв он очень важен для нас мы обязательно учтем его в новой версии.

Jack of Diamonds


5 янв 2022, 18:38		gogatushka, так и говори - душнила

Dimas


5 янв 2022, 18:43		Sbekhinov вангую, ты школотрон, который дорвался до компа) взрослый человек в адеквате такое не написал бы ни в одном из трех пунктов)

Sbekhinov


5 янв 2022, 18:48		Dimas, я 1991 года рождения.

Dimas


5 янв 2022, 18:49		как это отменяет тот факт, что ты тупой душнила? пояснить почему?)

balamut75


5 янв 2022, 18:54		Защитники пидрилы на фото в новости возбудились тексту человека из 3 пунктов?
))))))))

Ress


5 янв 2022, 18:55		Dimas, ты плохо своих соотечественников знаешь)

Постить Хэлфорда стоит только по той причине, что обскуранты-скрепоносцы рвутся)

Dimas


5 янв 2022, 18:58		Ress я в душе не гребу с чего ты взял, что он мой соотечественник
Balamut75, 75 это возраст или год рождения? но в любом случае, гнать на заслуженного Metal God это прям маркер альтернативно одаренного поца

Sbekhinov


5 янв 2022, 18:58		Да, Dimas, я с радостью услышу твою точку зрения

Ress


5 янв 2022, 19:02		Dimas, российский ресурс, ник "Димас". Здесь наши полномочия всё, метод индукции сиранул с подливой. Хотя, не доказано обратного, мб он рили из одной страны с тобой, но не из РФ, хех.

Dimas


5 янв 2022, 19:06		Sbekhinov, окей, детка, заваривай чаёк и садись слушать
1. Профессиональное видео Металлики это насколько хуже чем профессиональное видео условных Катаклизм или Обитуари? И в чем? Просто потому что некоему гражданину Металлика так тошнит, что аж кушать не может и своими мозолистыми от постоянного развития мелкой моторики ручками он не поленился зарегистрироваться, о чем радостно и во всеуслышанье объявил?
2. Назвать одного из живых классиков метала недорокером это надо быть клиническим йобобо. Не являюсь поклонником ни Роба, ни Пристов, но одднозначно признаю их влияние, статус и культ.
3. Важные новости? Их есть у нас! Смотри, открываешь любой поисковик и читаешь, например, про волнения в Казахстане. Или про новый штамм ковида, какой там он уже по счету? Выбирай, что твоей душе угодно.
П.С. ну и угрожать отправить ссылку на эту новость как пропаганду гомосексуализма это зашквар минимум по 2 причинам:
- в новости ни слова про гомосексуализм, ну разве что если для тебя взять в рот крепкий это последствия и неприятные воспоминания из детства и ты экстраполируешь эту травму даже на вполне безобидную статью
- стукачей нигде не любят, так что, надеюсь, ты понял, что приличные люди даже на одном гектаре с тобой не станут находиться

Dimas


5 янв 2022, 19:08		Ress гениально. российский ресурс, ник ... ничто не выдавало Штирлица, все, ты меня раскусил (на самом деле, нет)

Sbekhinov


5 янв 2022, 19:16		Dimas. Хэлфорд легенда первой волны. И ему огромная благодарность, что он вырастил нормальных пацанов и девчонок, которые в 90е стали разными вокальными техниками петь, и тяжелее, и быстрее играть. Майкл Амотт 🙏🏻 Низкий поклон.
Какие то вопросы задаёшь из своей головы только тебе понятные.
Тони Айомми- бог! Да! Создатель, первая волна! Прям как Хэлфорд И человек отличный, без гомодрильной пропаганды, в отличии от второго.
А теперь кого дало наследие Тони: Рэнди Роудс, Закк Вайлд, и тот же Джеймс Хэтфилд. Я тебе про скилл и навыки. А ты такие тексты пишешь разобиженные; у тебя всё хорошо?

Через новость рассказы гомосечные про Хэлфорда.

Dimas


5 янв 2022, 19:21		Sbekhinov я правильно понимаю, что гомосексуальные наклонности Роба автоматически переводят его из статуса Metal God в статус недорокеров?)))
и причем тут кого взрастило наследие Роба и Тони? это тут каким боком?)

Sbekhinov


5 янв 2022, 19:28		Dimas. Я не вижу смысла продолжать спор. Это можно продолжать бесконечно. Я вижу твою точку зрения, а ты видишь мою. Они просто есть. Я поздравляю тебя с Новым годом и Рождеством, желаю здоровья, счастья, и много хорошей музыки. 🙌🏻🙏🏻

И всех ребят на этом сайте! С праздниками! 🌟🌟🌟

Red One


5 янв 2022, 19:29		--либо ссылку на ваши новости в уголовный розыск отправлю за пропаганду гомосексуализма.--

о, мусорская крыса убивается по "важному, реальному" металлу, и готова стучать за него, как это мило.
На самом деле, только латентные педики так боятся гомосексуализма. Везде панически ищут его. И находят. Хотя в этой новости, например, про лгбт ни слова.

balamut75


5 янв 2022, 19:32		Цитата : Balamut75, 75 это возраст или год рождения? но в любом случае, гнать на заслуженного Metal God это прям маркер альтернативно одаренного поца" - Ну если твой мозг или моцк неудасужился додуматься что 75 это год рождения а не возраст и тебя это загнало в ступор ну тут не мои проблемы.Если ты считаешь Роба богом и ты его возвёл в этот ранг это неговорит о том что так должны считать все.

balamut75


5 янв 2022, 19:34		Dimas,без обид но у тебя реально в текстах твоих какие та детские обиды.Не нервничай,выдохни!Кто то пишет всерьёз а кто то просто стебётся и если так будешь всё близко к сердцу принимать то у тебя здоровье станет как у 75 летнего

Ress


5 янв 2022, 19:34		Red One +

rattle_snake


5 янв 2022, 20:03		Red One скажу тебе так.. смотрю сериалы нетфликс про бандосов ,начиная с 19 наверное года почти в каждом фильме есть теперь сцены с пидрилками ,ну бля это как минимум выбешивает ..я не хочу видеть пидаров в фильмах или еще где ,где это не уместно,,пусть смотрят гей порно кому это в кайф!!

KillTimer


5 янв 2022, 20:31		Даже не буду начинать читать эти 25 каментов!

Northe


5 янв 2022, 20:34		А я чего-то не допер, где тут гейство? Мужик про соблазны алкашки говорит, вы ебу дали? А за 35 сухих лет это ему респект, я дольше двух лет не держался, нет-нет, а градус перевесит силу духа.

Red One


5 янв 2022, 20:37		Рэттл Шейк скажу тебе так.. читаю Дарксайд про новости металла, начиная с 11 наверное года почти в каждой ветке про известные группы есть теперь коменты тупорылых невротиков, ну бля это как минимум выбешивает... я не хочу видеть озлобленных на жизнь долборылов в инете или еще где ,где это не уместно,,пусть срут друг другу на лицо кому это в кайф!!

Red One


5 янв 2022, 20:38		---А я чего-то не допер, где тут гейство? ---

Тут у кого чего болит, тот о том и говорит ахахахах

rattle_snake


5 янв 2022, 20:38		тут не про гейство.. просто перевернули))

Ress


5 янв 2022, 20:42		rattle_snake, жалобы про Нетфликс напоминают жалобы про поход в гей-клуб, мол приходишь, а там геи, непорядок, лол. Возможно, стоит смотреть что-то не про бандитов-гомосексуалистов, а книги почитать, например?

rattle_snake


5 янв 2022, 20:53		Ress - да мля .. запустили моду на эту хренотень,это их жопы пусть долбятся,зачем об этом всем говорить,гордиться этим?скачиваю вырезаю эту дрянь,мне пох кто там гомик,эти сцены их совокуплений вот я о чем))и почему то уже не указывается что там присутствует такая мутата, мир епнулся..))

Ress


5 янв 2022, 20:57		rattle_snake, это для того, чтобы другие люди кому не похер, кто в туза долбится, не ограничивали этих людей в правах, не преследовали их и прочий хейтспич. Такой себе насильственный секс-просвет, что эти люди – тоже люди. Это как с чёрными, на них никто внимания не обращает, все свыклись, что они такие же члены общества, и в интересах многонационального и мультикультурного общества свести к минимуму разжигающие факторы.


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