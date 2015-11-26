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Halford

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12 авг 2021 : 		 ROB HALFORD с братом представят эль

18 июн 2021 : 		 ROB HALFORD — настоящий полковник

14 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»

8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»

12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»

13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу

12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

24 дек 2020 : 		 ROB HALFORD — о лучшем совете

23 дек 2020 : 		 Санта-Роб!

20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме
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|||| сегодня

ROB HALFORD с братом представят эль



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ROB HALFORD и его брат Найджел, «ценитель пива», объединились с компанией Backyard Brewhouse из их родного города Уолсолл, крупного промышленного города в графстве Уэст-Мидлендс в Англии, Великобритания, чтобы сварить современный английский горький эль Halford Hails & Horns. Премьера пива состоится исключительно на фестивале Bloodstock Open Air в ближайшие выходные.



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

R0ck_N_R0lla


12 авг 2021, 15:47		эль горький, как участь натурала

Evil3062


12 авг 2021, 15:52		фото просто....бл...ь

Санчез


12 авг 2021, 16:08		дед опять забыл принять таблетки и выставляет свою жопу

kircore


12 авг 2021, 17:19		Кто-то первый раз увидел жопу Хэлфорда, а ветераны дарксайда давно привыкли. Кому-то даже нравится.

nokt


12 авг 2021, 17:22		Не сайт а реклама бухла какая то, то пиво, то блэкеры с винищем, то эль-эгеГей...

sibterminator


12 авг 2021, 20:55		Я конечно давно на сайде, но зад Роба вижу впервые.
Мэтр побил Мановар по срамным нарядам, на то он и мэтр.

Maestro vs


12 авг 2021, 21:51		Странно видеть эль от человека, который в прошлом году фигурировал в новостях как "отметивший 34 года с момента, когда перестал брать в рот горячительное". Дикинсон, например, тоже не алкаш, но ведь может, по крайней мере, попробовать свои эли. А тут строгий ЗОЖ и на тебе. Одежду бы лучше выпускал.

Stumme_worte


12 авг 2021, 21:59		Maestro vs, он жы для нас старается)


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