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Halford

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8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»

12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»

13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу

12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

24 дек 2020 : 		 ROB HALFORD — о лучшем совете

23 дек 2020 : 		 Санта-Роб!

20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»
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|||| сегодня

ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»



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ROB HALFORD в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о своём публичном признании на MTV в 1998 году о тяге к морским пехотинцам и не только:

«Это было восхитительно. Я этого не планировал. Это был один из тех случаев, когда я был на MTV в Нью-Йорке, рассказывал о проекте под названием TWO, над которым работал, со мной и John'ом 5, просто удивительным гитаристом. Я был в Нью-Йорке и оказался на MTV, рассказывая об этом проекте. И в ходе непринуждённого разговора мы обсуждали общие темы о музыке, направлении и чувствах. И я сказал что-то вроде: "Ну, если говорить как гей... Бла-бла-бла, бла-бла-бла". И тут я услышал, как планшет продюсера упал на пол. Это был один из тех резких гей-выдохов: "О Боже! Он раскрылся".

Вот и всё. Всё было очень просто. Я думаю, что если бы я... Я и сегодня говорю, что если бы я действительно всё обдумал, как будто сегодня тот день, когда я собираюсь открыться, может быть, я бы даже... Может быть, я бы и не открылся, потому что это всё ещё важный момент для многих из нас, с близким другом, с кем-то в школе, с мамой и папой, с кем угодно, чтобы сказать: "Эй, я парень-гей или девушка-лесби". Это просто очень, очень важно. Это просто восхитительный, славный момент.

Итак, я был там и дал интервью, а затем вернулся в отель, в свой номер и произнёс: "Ну, вот и всё. Теперь все знают". А потом, конечно, это попало в новостные ленты, и на этом всё закончилось.

Это было огромное чувство свободы, давление исчезло, и больше нет разговоров за спиной, потому что у тебя теперь есть все возможности как у гея, как у открытого гея. Ничто не может причинить тебе боль, потому что ты такой. Вы не можете оскорблять, вы не можете распускать слухи, вы не можете говорить обо мне ничего негативного, потому что я такой, какой я есть. Так что это прекрасное воспоминание о моём великом дне каминг-аута!»

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

kircore


8 июн 2021, 21:36		Молодец, Роб. Не каждый умеет так открываться.

Orthodox


8 июн 2021, 23:36		kircore, но ты то тоже смог, поэтому тут ничего сложного, оказывается.


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