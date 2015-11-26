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ROB HALFORD : «Не планировал я на MTV признаваться...»



ROB HALFORD в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о своём публичном признании на MTV в 1998 году о тяге к морским пехотинцам и не только:



«Это было восхитительно. Я этого не планировал. Это был один из тех случаев, когда я был на MTV в Нью-Йорке, рассказывал о проекте под названием TWO, над которым работал, со мной и John'ом 5, просто удивительным гитаристом. Я был в Нью-Йорке и оказался на MTV, рассказывая об этом проекте. И в ходе непринуждённого разговора мы обсуждали общие темы о музыке, направлении и чувствах. И я сказал что-то вроде: "Ну, если говорить как гей... Бла-бла-бла, бла-бла-бла". И тут я услышал, как планшет продюсера упал на пол. Это был один из тех резких гей-выдохов: "О Боже! Он раскрылся".



Вот и всё. Всё было очень просто. Я думаю, что если бы я... Я и сегодня говорю, что если бы я действительно всё обдумал, как будто сегодня тот день, когда я собираюсь открыться, может быть, я бы даже... Может быть, я бы и не открылся, потому что это всё ещё важный момент для многих из нас, с близким другом, с кем-то в школе, с мамой и папой, с кем угодно, чтобы сказать: "Эй, я парень-гей или девушка-лесби". Это просто очень, очень важно. Это просто восхитительный, славный момент.



Итак, я был там и дал интервью, а затем вернулся в отель, в свой номер и произнёс: "Ну, вот и всё. Теперь все знают". А потом, конечно, это попало в новостные ленты, и на этом всё закончилось.



Это было огромное чувство свободы, давление исчезло, и больше нет разговоров за спиной, потому что у тебя теперь есть все возможности как у гея, как у открытого гея. Ничто не может причинить тебе боль, потому что ты такой. Вы не можете оскорблять, вы не можете распускать слухи, вы не можете говорить обо мне ничего негативного, потому что я такой, какой я есть. Так что это прекрасное воспоминание о моём великом дне каминг-аута!»







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