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HALFORD : «Для любого гея это место было как пещера Алладина»



ROB HALFORD в своей новой биографии "Confess" рассказал о том, как принимал участие в тройничке с морским пехотинцем и его женой на военной базе Кэмп-Пендлтон:



«Для гея Пендлтон был пещерой Аладдина. Там было так много удивительных мужских особей: молодые, заводные парни на пике своих физических способностей! С моим увлечением мужчинами в форме мои глаза просто разбегались!»



Rob признается, что у него был роман с Хэнком, который затем познакомил его с другим женатым морпехом в Пендлтоне по имени Стив.



«Он был таким же невероятно сложенным, как и Хэнк, но его главной фишкой был секс втроем — с его женой Доун. Морским пехотинцам были разрешены семейные визиты, так что я ездил с ней вместе на свидания.



Как только дверь закрывалась, мы могли это делать часами. Я выходил оттуда более измотанным, чем если бы был на тренировке в спортзале».





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