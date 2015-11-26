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Halford

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29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'

25 дек 2019 : 		 ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»

19 дек 2019 : 		 ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»

7 ноя 2019 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

23 окт 2019 : 		 ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от ROB HALFORD

7 окт 2019 : 		 ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом»

4 окт 2019 : 		 Рождественская песня от ROB HALFORD

8 сен 2019 : 		 Новый «рождественский» альбом ROB HALFORD выйдет осенью

18 июн 2019 : 		 Вокалист URIAH HEEP поддержал ROB'а HALFORD'а, выбившего телефон из рук фаната: «Я очень хорошо понимаю его раздражение»

19 фев 2019 : 		 ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE

25 окт 2018 : 		 ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»

18 сен 2018 : 		 ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»

28 авг 2018 : 		 ROB HALFORD об Арете Франклин

8 июн 2018 : 		 ROB HALFORD планирует запись с лидером BEHEMOTH

13 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

11 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнят хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу
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HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»



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ROB HALFORD в своей новой биографии "Confess" рассказал о том, как принимал участие в тройничке с морским пехотинцем и его женой на военной базе Кэмп-Пендлтон:

«Для гея Пендлтон был пещерой Аладдина. Там было так много удивительных мужских особей: молодые, заводные парни на пике своих физических способностей! С моим увлечением мужчинами в форме мои глаза просто разбегались!»

Rob признается, что у него был роман с Хэнком, который затем познакомил его с другим женатым морпехом в Пендлтоне по имени Стив.

«Он был таким же невероятно сложенным, как и Хэнк, но его главной фишкой был секс втроем — с его женой Доун. Морским пехотинцам были разрешены семейные визиты, так что я ездил с ней вместе на свидания.

Как только дверь закрывалась, мы могли это делать часами. Я выходил оттуда более измотанным, чем если бы был на тренировке в спортзале».



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КомментарииСкрыть/показать 12 )

НELLECTOR


29 сен 2020, 17:39		Полагаю, Дарксайд из каждой строчки педографии Хэлфорда намеревается соорудить новость, собирающую сотни каментов)

hansi_hrb


29 сен 2020, 17:46		Вот оно лучшее название. Педография! Так и должно быть в русском издании! Или гомография. Но не пошлое заезженое исповедь.

НELLECTOR


29 сен 2020, 17:53		Ну почему?
Можно Испедоводь!

Darkside.ru Member

Blindman


29 сен 2020, 17:56		Так вы уж, геефобы и геефилы определитесь, вам нужна на русском или не нужна на русском эта книга

hansi_hrb


29 сен 2020, 18:00		я скорее на нейтралке) бояться их нечего, люди порой приятные, но с таким как Халфорд, пиво пить бы не пошел)

rassol


29 сен 2020, 18:07		Вот оно лучшее название. Педография!

Педография? Детописание, описание детей? А вы, батенька, шалун!)))))

deathstar777


29 сен 2020, 18:09		Blindman, нужна ибо тяжелое расстройство)
Любовь зла. Кого-то поиски заводят совсем не туда лол

hansi_hrb


29 сен 2020, 18:11		Пидорография тогда)

nabastak_


29 сен 2020, 18:52		Так он пассивный гей или какой ?

nabastak_


29 сен 2020, 19:11		Пусть уже пишет гей-альбом )
Типа такого -
https://www.youtube.com/watch?v=724lETBkhBA

Darkside.ru Member

Starbreaker


29 сен 2020, 19:53		> > "Полагаю, Дарксайд из каждой строчки педографии Хэлфорда намеревается соорудить новость, собирающую сотни каментов)"

Наглая ложь и провокация!
Только из каждой второй строчки.

Corpsegrinder04


29 сен 2020, 19:58		Так что в итоге то ? Хэлфорд морпеха зашвартовал ? Или просто с женой местами менялся.


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