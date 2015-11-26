HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»
ROB HALFORD в своей новой биографии "Confess" рассказал о том, как принимал участие в тройничке с морским пехотинцем и его женой на военной базе Кэмп-Пендлтон:
«Для гея Пендлтон был пещерой Аладдина. Там было так много удивительных мужских особей: молодые, заводные парни на пике своих физических способностей! С моим увлечением мужчинами в форме мои глаза просто разбегались!»
Rob признается, что у него был роман с Хэнком, который затем познакомил его с другим женатым морпехом в Пендлтоне по имени Стив.
«Он был таким же невероятно сложенным, как и Хэнк, но его главной фишкой был секс втроем — с его женой Доун. Морским пехотинцам были разрешены семейные визиты, так что я ездил с ней вместе на свидания.
Как только дверь закрывалась, мы могли это делать часами. Я выходил оттуда более измотанным, чем если бы был на тренировке в спортзале».
НELLECTOR
hansi_hrb
НELLECTOR
Можно Испедоводь!
Blindman
hansi_hrb
rassol
Педография? Детописание, описание детей? А вы, батенька, шалун!)))))
deathstar777
Любовь зла. Кого-то поиски заводят совсем не туда лол
hansi_hrb
nabastak_
nabastak_
Типа такого -
https://www.youtube.com/watch?v=724lETBkhBA
Starbreaker
Наглая ложь и провокация!
Только из каждой второй строчки.
Corpsegrinder04
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