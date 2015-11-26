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Halford

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19 фев 2019 : 		 ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE

25 окт 2018 : 		 ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»

18 сен 2018 : 		 ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»

28 авг 2018 : 		 ROB HALFORD об Арете Франклин

8 июн 2018 : 		 ROB HALFORD планирует запись с лидером BEHEMOTH

13 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

11 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнят хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

6 апр 2017 : 		 Трек-лист бокс-сета ROB HALFORD

30 мар 2017 : 		 Бокс-сет HALFORD выйдет весной

23 июл 2016 : 		 ROB HALFORD, STEPHEN PEARCY, MARK SLAUGHTER выступили с HAIRBALL

20 май 2016 : 		 Как ROB HALFORD полюбил музыкантов PANTERA

1 дек 2015 : 		 Журнал Maxim простил ROB HALFORD, FREDDIE MERCURY за то, что они геи

5 ноя 2015 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST всё ещё хочет записать блюзовый альбом

21 июл 2015 : 		 ROB HALFORD: «LADY GAGA по-прежнему в моем списке»

26 мар 2015 : 		 ROB HALFORD заключил контракт с SONY MUSIC ENTERTAINMENT

17 мар 2015 : 		 Неопубликованный роман ROB'a HALFORD'a увидит свет?

11 ноя 2014 : 		 ROB HALFORD признался в любви к MICHAEL'у BUBLÉ

24 окт 2014 : 		 ROB HALFORD: «Рок жив, прекрасен и интересен как никогда»

28 авг 2014 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Чтобы быть первым в рок-н-ролле, ты должен делать что-то такое, что до тебя никто не делал»

7 июл 2014 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о комментариях вокалиста IRON MAIDEN

28 май 2013 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST хотел бы попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 май 2013 : 		 ROB HALFORD: 'США - единственный источник обвинений в адрес хэви металла'

6 дек 2012 : 		 Концертный релиз HALFORD

14 окт 2011 : 		 Фрагмент нового DVD HALFORD

12 окт 2011 : 		 Концерт HALFORD "Live At Saitama Super Arena" на CD выпустят в ноябре

29 июн 2011 : 		 Новый DVD/Blu-Ray HALFORD выйдет в октябре
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ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE



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Вокалист JUDAS PRIEST ROB HALFORD прокомментировал недавние новости о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE и сказал о том, заставили ли они задуматься его о собственной бренности:

«Мы до смерти любим OZZY. О мой Бог! Когда ты произносишь это имя, то в голове проносятся вся эта запоминающаяся карьера и всё то грандиозное, что этот человек сделал доя рок-н-ролла, для металла. Он затронул миллионы жизней, и мы очень, очень рады, что он идёт на поправку.

Это должно быть настоящей фантастикой — ну а как ещё? — когда мы вновь соберёмся вместе.

Жизнь есть жизнь. И вы делаете всё возможное, чтобы справиться с невзгодами, которые встают на вашем пути. Мы столкнулись с таким в ситуации с Glenn'ом. Позвольте мне просто перефразировать: Glenn проходит через это со своей великой битвой против болезни Паркинсона, с которой он имеет дело. И он прекрасный пример — действительно, действительно сильный, мощный пример — кого-то, кто борется и превозмогает невзгоды, живя активной жизнью, несмотря на свалившиеся на него трудности.

Он выходит и присоединяется к нам на сцене, когда может это сделать. Он всё ещё активный, полноправный член JUDAS PRIEST. Если он не может быть с нами на Download [выступления на фестивале в Австралии], он с нами духовно, в песнях, которые он написал, и на большом экране.

Так что да: что есть — то есть. У нас всё получается. Но мы полны решимости продолжать жить металлом и делиться им с нашими фэнами».



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