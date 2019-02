сегодня



ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE



Вокалист JUDAS PRIEST ROB HALFORD прокомментировал недавние новости о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE и сказал о том, заставили ли они задуматься его о собственной бренности:



«Мы до смерти любим OZZY. О мой Бог! Когда ты произносишь это имя, то в голове проносятся вся эта запоминающаяся карьера и всё то грандиозное, что этот человек сделал доя рок-н-ролла, для металла. Он затронул миллионы жизней, и мы очень, очень рады, что он идёт на поправку.



Это должно быть настоящей фантастикой — ну а как ещё? — когда мы вновь соберёмся вместе.



Жизнь есть жизнь. И вы делаете всё возможное, чтобы справиться с невзгодами, которые встают на вашем пути. Мы столкнулись с таким в ситуации с Glenn'ом. Позвольте мне просто перефразировать: Glenn проходит через это со своей великой битвой против болезни Паркинсона, с которой он имеет дело. И он прекрасный пример — действительно, действительно сильный, мощный пример — кого-то, кто борется и превозмогает невзгоды, живя активной жизнью, несмотря на свалившиеся на него трудности.



Он выходит и присоединяется к нам на сцене, когда может это сделать. Он всё ещё активный, полноправный член JUDAS PRIEST. Если он не может быть с нами на Download [выступления на фестивале в Австралии], он с нами духовно, в песнях, которые он написал, и на большом экране.



Так что да: что есть — то есть. У нас всё получается. Но мы полны решимости продолжать жить металлом и делиться им с нашими фэнами».









