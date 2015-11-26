ROB HALFORD: «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»

все новости группы
Великобритания
25 дек 2020 :
ROB HALFORD не испытывает сожалений 24 дек 2020 :
ROB HALFORD — о лучшем совете 23 дек 2020 :
Санта-Роб! 20 дек 2020 :
Почему так мало K.K.? Отвечает R! 15 дек 2020 :
ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!» 9 дек 2020 :
ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!» 2 дек 2020 :
ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...» 28 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «Гордись своим!» 27 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...» 24 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 20 ноя 2020 :
Десятка от HALFORD'a 18 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 12 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!» 29 окт 2020 :
ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится 22 окт 2020 :
ROB HALFORD — о блюзовом альбоме 20 окт 2020 :
ROB HALFORD выбирает бога 14 окт 2020 :
Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала» 12 окт 2020 :
ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 9 окт 2020 :
ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её» 6 окт 2020 :
ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...» 5 окт 2020 :
ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом» 2 окт 2020 :
ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 30 сен 2020 :
ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"» 29 сен 2020 :
HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 29 сен 2020 :
Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор 25 сен 2020 :
ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST 24 сен 2020 :
ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 19 сен 2020 :
ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...» 17 сен 2020 :
ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...» 7 сен 2020 :
ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом 24 авг 2020 :
Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией 29 май 2020 :
ROB HALFORD выпустит биографию осенью 5 апр 2020 :
ROB HALFORD 'Tiger King' 25 дек 2019 :
ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление» 19 дек 2019 :
ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно» 7 ноя 2019 :
ROB HALFORD выпустит биографию осенью 23 окт 2019 :
ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке 21 окт 2019 :
Видео с текстом от ROB HALFORD 7 окт 2019 :
ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом» 4 окт 2019 :
Рождественская песня от ROB HALFORD 8 сен 2019 :
Новый «рождественский» альбом ROB HALFORD выйдет осенью 18 июн 2019 :
Вокалист URIAH HEEP поддержал ROB'а HALFORD'а, выбившего телефон из рук фаната: «Я очень хорошо понимаю его раздражение» 19 фев 2019 :
ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE 25 окт 2018 :
ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня» 18 сен 2018 :
ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад» 28 авг 2018 :
ROB HALFORD об Арете Франклин 8 июн 2018 :
ROB HALFORD планирует запись с лидером BEHEMOTH 13 апр 2017 :
ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу 11 апр 2017 :
ROB HALFORD и JIM BREUER исполнят хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу 6 апр 2017 :
Трек-лист бокс-сета ROB HALFORD 30 мар 2017 :
Бокс-сет HALFORD выйдет весной 23 июл 2016 :
ROB HALFORD, STEPHEN PEARCY, MARK SLAUGHTER выступили с HAIRBALL 20 май 2016 :
Как ROB HALFORD полюбил музыкантов PANTERA 1 дек 2015 :
Журнал Maxim простил ROB HALFORD, FREDDIE MERCURY за то, что они геи 5 ноя 2015 :
Вокалист JUDAS PRIEST всё ещё хочет записать блюзовый альбом 21 июл 2015 :
ROB HALFORD: «LADY GAGA по-прежнему в моем списке» 26 мар 2015 :
ROB HALFORD заключил контракт с SONY MUSIC ENTERTAINMENT 17 мар 2015 :
Неопубликованный роман ROB'a HALFORD'a увидит свет? 11 ноя 2014 :
ROB HALFORD признался в любви к MICHAEL'у BUBLÉ 24 окт 2014 :
ROB HALFORD: «Рок жив, прекрасен и интересен как никогда» 28 авг 2014 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Чтобы быть первым в рок-н-ролле, ты должен делать что-то такое, что до тебя никто не делал» 7 июл 2014 :
Вокалист JUDAS PRIEST о комментариях вокалиста IRON MAIDEN 28 май 2013 :
Фронтмен JUDAS PRIEST хотел бы попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла 18 май 2013 :
ROB HALFORD: 'США - единственный источник обвинений в адрес хэви металла' 6 дек 2012 :
Концертный релиз HALFORD 14 окт 2011 :
Фрагмент нового DVD HALFORD 12 окт 2011 :
Концерт HALFORD "Live At Saitama Super Arena" на CD выпустят в ноябре 29 июн 2011 :
Новый DVD/Blu-Ray HALFORD выйдет в октябре 18 дек 2010 :
Видео с выступления HALFORD 9 дек 2010 :
ROB HALFORD о последнем турне JUDAS PRIEST 20 ноя 2010 :
Новое видео HALFORD 4 ноя 2010 :
ROB HALFORD о любимом альбоме BLACK SABBATH 26 окт 2010 :
Видео с выступления HALFORD 23 окт 2010 :
Видео с концерта HALFORD 20 окт 2010 :
ROB HALFORD высказался по поводу запугивания геев 15 сен 2010 :
Новое видео HALFORD 4 сен 2010 :
Детали нового альбома HALFORD 26 авг 2010 :
Видео с выступления HALFORD 12 авг 2010 :
Новый сингл от группы HALFORD 19 июл 2010 :
HALFORD выступили впервые за семь лет 26 июн 2010 :
HALFORD выпустит новый сингл 19 май 2010 :
ROB HALFORD дал интервью на вручении наград «Альянса геев и лесбиянок против диффамации» 6 май 2010 :
Превью нового DVD HALFORD 4 ноя 2009 :
Новое видео HALFORD'a 24 окт 2009 :
Объявлена дата выхода нового альбома HALFORD 11 сен 2009 :
HALFORD приготовил подарок 2 сен 2009 :
Новый альбом HALFORD'a выйдет в октябре 13 июн 2009 :
'METAL' MIKE CHLASCIAK объявил название альбома 20 мар 2008 :
Переиздания сольных альбомов ROB'а HALFORD'а 31 авг 2007 :
HALFORD: новая песня доступна для скачивания 16 июн 2007 :
Rob HALFORD : подробности релиза "Metal God Essentials – Vol. 1" 4 фев 2007 :
HALFORD: Видео 'Forgotten Generation' в сети 3 июн 2006 :
ROB HALFORD основал собственный лейбл
сегодня
ROB : «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре» HALFORD
ROB HALFORD в рамках недавнего интервью рассказал о приступах депрессии, которые порой случаются и в настоящий момент:
«Ты просто чувствуешь... Это негативное мышление. Это как замкнутый круг негатива. Ты не понимаешь и не видишь выхода. Это просто как замкнутый круг, как чёрная дыра; ты не можешь найти способ выбраться из неё. Даже если ты думаешь о том месте, где ты находишься — ты в успешной группе, ты финансово стабилен, у тебя хорошие друзья и семья, всё замечательно, но ты сам находишься в этом очень тёмном месте в своём сознании.
Что касается меня, то я, конечно же, говорю о своей сексуальной идентичности. Долгое время это играло определённую роль в моих пристрастиях, но я не думаю, что это была законченная история.
Я просто уверен, что я просто запутался во многих вещах — не совсем в том, зачем мы здесь, что мы делаем, какова цель, но в голове начинают крутиться все эти мелкие мысли, и они усиливаются, усиливаются, усиливаются, усиливаются, и ты не можешь вырваться — не можешь вырваться с помощью рационального, логического мышления.
Это очень важная тема в жизни, которую нужно изучать и пытаться найти ответы. И ты никогда не сможешь избавиться от этого на сто процентов. Я всё ещё переживаю моменты депрессии — не так сильно, как раньше, но всё же переживаю. Но я знаю... Я говорю: "Ладно..." Для меня это в какой-то степени химический дисбаланс. Это просто происходит. И я знаю, что это не надолго. Это хорошо. Я говорю: "Ладно, я чувствую себя дерьмово. Я не знаю, что происходит, но это пройдёт". И это проходит. Опять же, это часть понимания того, почему вы себя так чувствуете. Некоторые из этих ощущений вы привносите в своё тело; некоторые из них — просто часть химической работы вашего мозга. И опять же, есть выходы, есть замечательные люди, готовые быть рядом с вами и помочь вам пережить такие моменты». VIDEO
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