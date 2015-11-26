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Halford

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19 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»

5 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»

30 дек 2021 : 		 ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»

24 дек 2021 : 		 ROB HALFORD — о выборе между DEEP PURPLE и BLACK SABBATH

20 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри

23 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми

22 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я не слушал группу бывшего»

10 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD — о раке

7 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»

21 окт 2021 : 		 ROB HALFORD рассказал о раке простаты

20 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»

8 окт 2021 : 		 ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом

29 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»

23 сен 2021 : 		 ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA

16 авг 2021 : 		 Винил HALFORD выйдет осенью

12 авг 2021 : 		 ROB HALFORD с братом представят эль

18 июн 2021 : 		 ROB HALFORD — настоящий полковник

14 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»

8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»

12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»

13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу

12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»
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ROB HALFORD: «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»



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ROB HALFORD в рамках недавнего интервью рассказал о приступах депрессии, которые порой случаются и в настоящий момент:

«Ты просто чувствуешь... Это негативное мышление. Это как замкнутый круг негатива. Ты не понимаешь и не видишь выхода. Это просто как замкнутый круг, как чёрная дыра; ты не можешь найти способ выбраться из неё. Даже если ты думаешь о том месте, где ты находишься — ты в успешной группе, ты финансово стабилен, у тебя хорошие друзья и семья, всё замечательно, но ты сам находишься в этом очень тёмном месте в своём сознании.

Что касается меня, то я, конечно же, говорю о своей сексуальной идентичности. Долгое время это играло определённую роль в моих пристрастиях, но я не думаю, что это была законченная история.

Я просто уверен, что я просто запутался во многих вещах — не совсем в том, зачем мы здесь, что мы делаем, какова цель, но в голове начинают крутиться все эти мелкие мысли, и они усиливаются, усиливаются, усиливаются, усиливаются, и ты не можешь вырваться — не можешь вырваться с помощью рационального, логического мышления.

Это очень важная тема в жизни, которую нужно изучать и пытаться найти ответы. И ты никогда не сможешь избавиться от этого на сто процентов. Я всё ещё переживаю моменты депрессии — не так сильно, как раньше, но всё же переживаю. Но я знаю... Я говорю: "Ладно..." Для меня это в какой-то степени химический дисбаланс. Это просто происходит. И я знаю, что это не надолго. Это хорошо. Я говорю: "Ладно, я чувствую себя дерьмово. Я не знаю, что происходит, но это пройдёт". И это проходит. Опять же, это часть понимания того, почему вы себя так чувствуете. Некоторые из этих ощущений вы привносите в своё тело; некоторые из них — просто часть химической работы вашего мозга. И опять же, есть выходы, есть замечательные люди, готовые быть рядом с вами и помочь вам пережить такие моменты».

JUDAS PRIEST





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