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ROB HALFORD : «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»



ROB HALFORD в рамках недавнего интервью рассказал о приступах депрессии, которые порой случаются и в настоящий момент:



«Ты просто чувствуешь... Это негативное мышление. Это как замкнутый круг негатива. Ты не понимаешь и не видишь выхода. Это просто как замкнутый круг, как чёрная дыра; ты не можешь найти способ выбраться из неё. Даже если ты думаешь о том месте, где ты находишься — ты в успешной группе, ты финансово стабилен, у тебя хорошие друзья и семья, всё замечательно, но ты сам находишься в этом очень тёмном месте в своём сознании.



Что касается меня, то я, конечно же, говорю о своей сексуальной идентичности. Долгое время это играло определённую роль в моих пристрастиях, но я не думаю, что это была законченная история.



Я просто уверен, что я просто запутался во многих вещах — не совсем в том, зачем мы здесь, что мы делаем, какова цель, но в голове начинают крутиться все эти мелкие мысли, и они усиливаются, усиливаются, усиливаются, усиливаются, и ты не можешь вырваться — не можешь вырваться с помощью рационального, логического мышления.



Это очень важная тема в жизни, которую нужно изучать и пытаться найти ответы. И ты никогда не сможешь избавиться от этого на сто процентов. Я всё ещё переживаю моменты депрессии — не так сильно, как раньше, но всё же переживаю. Но я знаю... Я говорю: "Ладно..." Для меня это в какой-то степени химический дисбаланс. Это просто происходит. И я знаю, что это не надолго. Это хорошо. Я говорю: "Ладно, я чувствую себя дерьмово. Я не знаю, что происходит, но это пройдёт". И это проходит. Опять же, это часть понимания того, почему вы себя так чувствуете. Некоторые из этих ощущений вы привносите в своё тело; некоторые из них — просто часть химической работы вашего мозга. И опять же, есть выходы, есть замечательные люди, готовые быть рядом с вами и помочь вам пережить такие моменты».







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