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ROB HALFORD: «Я смог прорубить это окно!»



ROB HALFORD в недавнем интервью обсудил тот факт, что стал первым знаменитым металлистом, признавшимся в своей ориентации, чем вдохновил многих других, испытывающих схожие переживания:



«Знаете, я стал отцом [смеётся]. Я и есть отец. Мои дети... Glenn [Tipton, гитарист JUDAS PRIEST] всегда называл фанатов детьми; он и сейчас так делает. Я говорю: "Glenn, им столько же лет, сколько и нам". Он отвечает: "Нет. Они всё ещё дети, потому что все мы в душе дети". Важно найти внутри себя ребёнка и продолжать его воспитывать.



Ты становишься отцом. Ты обращаешься к отцу по любому поводу. И мне это нравится. Это произошло внезапно, когда я начал общаться в социальных сетях. Потому что я родом из места, где этого вообще не существовало, ребята... Так что началось всё самое интересное. А потом — как в "Человеке-пауке": "С бла-бла-ответственностью приходит бла-бла". И вы должны отнестись к этому очень серьёзно, потому что неправильно использованные слова могут быть очень разрушительными, обидными и болезненными. Так что вам необходимо проникнуться этой философией, если это вообще возможно, а это так — думайте, прежде чем говорить; думайте, прежде чем писать в Твиттере; думайте.



Мы все действуем на эмоциях, сейчас больше, чем когда-либо. Потому что место, в котором я живу сейчас, в 2022 году, совсем не похоже на место, в котором я жил в 1950-х и 1960-х годах. Поэтому из-за этих разговорах о сeксyaльнoй идентичности, о травле, психическом здоровье, антисемитизме и обо всём, что является мрачным, разрушительным и болезненным, нам всем нужен кто-то, к кому мы могли бы обратиться, и мы должны это делать.



Вот что происходит, когда ты находишься в таком прекрасном благословенном мире, будь ты музыкант или спортивная личность, или кинозвезда, или кто угодно, эти проблемы приходят к тебе, и ты должен быть готов справиться с ними. Ты не можешь отмахнуться от этого, ты не можешь отмахнуться от таких важных вопросов. Поэтому я приветствую их и делаю всё возможное, чтобы позволить 14-, 15-, 16-летнему, 50-летнему человеку, который находится в замкнутом пространстве или проходит через трансгендерную трансформацию, неважно... Прежде всего это твоя жизнь. Вы живёте по своим собственным правилам; не позволяйте никому говорить вам, как жить. Такое простое утверждение для того, кто страдает, может быть очень полезным. Потому что вы сжались в клубок в углу; вы не можете ничего принять внутрь, вы не можете ничего выпустить наружу. Но если есть кто-то, кем вы восхищаетесь из-за его музыки или из-за его баскетбольного таланта, вы можете послушать его.



Это замечательная черта музыки. Когда мы были детьми, мы ненавидели наших мам и пап, школу, друзей и т. д., но мы любили нашу музыку. Наша музыка была нашим единственным другом. Наша музыка говорила с нами. Наша музыка была единственной осязаемой эмоцией, с которой мы могли найти что-то общее, и мы могли сказать: "Да, эта песня обо мне". Или: "Я знаю, что чувствуют слушатели этой песни"».







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