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ROB HALFORD придумал, как использовать остатки



ROB HALFORD в рамках недавнего интервью вновь коснулся темы биографии "Confess":



«Ко мне обратились, когда мне было за 30: "Rob, ты хочешь написать книгу?" Я такой: "Нет, чувак. Мне ещё жить и жить". И тут раздаётся маленький звоночек, который говорит: "Дзынь! Пора начинать". Так что мы сделали это вместе, пока шла пандемия.



Спасибо всем, кто уделил время этой книге. Это было настоящее путешествие самопознания. Потому что Ian Gittins, который из наших, — Ian работал с Nikki Sixx над "Heroin Diaries" и множеством других замечательных книг. Он оказался настоящим мастером проводки этих воспоминаний через различные части моей жизни. И мы наконец-то сделали это.



Он замечательный. Он исследователь. Он черпает материал из разных источников. Как только вы включаете свет в моей голове, губы сами начинают работать в такт... Так что я испытываю облегчение от того, что благодаря своей трезвости... А я думал, что потерял так много этого материала в те мутные годы — он смог помочь мне заново пережить это время, что мы и включили в книгу. Так что да, мы ничего не упустили — мы не срезали углы. Трудности возникли, когда мы отправили все эти сотни тысяч слов в издательство, а затем туда пришла команда редакторов. Я говорю: "Вы не можете это убрать. Это должно остаться". У нас осталось довольно много материала — по вполне понятным причинам. Вот почему редакторы редактируют. Так что мы используем его в другом проекте, о котором мы расскажем позже в этом году».



















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