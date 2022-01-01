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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
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Halford

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22 фев 2022 : 		 ROB HALFORD: «Люблю я блюз!»

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24 дек 2021 : 		 ROB HALFORD — о выборе между DEEP PURPLE и BLACK SABBATH

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23 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми

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10 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD — о раке

7 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»

21 окт 2021 : 		 ROB HALFORD рассказал о раке простаты

20 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»

8 окт 2021 : 		 ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом

29 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»

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16 авг 2021 : 		 Винил HALFORD выйдет осенью

12 авг 2021 : 		 ROB HALFORD с братом представят эль

18 июн 2021 : 		 ROB HALFORD — настоящий полковник

14 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»

8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»

12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»

13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу
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ROB HALFORD придумал, как использовать остатки



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ROB HALFORD в рамках недавнего интервью вновь коснулся темы биографии "Confess":

«Ко мне обратились, когда мне было за 30: "Rob, ты хочешь написать книгу?" Я такой: "Нет, чувак. Мне ещё жить и жить". И тут раздаётся маленький звоночек, который говорит: "Дзынь! Пора начинать". Так что мы сделали это вместе, пока шла пандемия.

Спасибо всем, кто уделил время этой книге. Это было настоящее путешествие самопознания. Потому что Ian Gittins, который из наших, — Ian работал с Nikki Sixx над "Heroin Diaries" и множеством других замечательных книг. Он оказался настоящим мастером проводки этих воспоминаний через различные части моей жизни. И мы наконец-то сделали это.

Он замечательный. Он исследователь. Он черпает материал из разных источников. Как только вы включаете свет в моей голове, губы сами начинают работать в такт... Так что я испытываю облегчение от того, что благодаря своей трезвости... А я думал, что потерял так много этого материала в те мутные годы — он смог помочь мне заново пережить это время, что мы и включили в книгу. Так что да, мы ничего не упустили — мы не срезали углы. Трудности возникли, когда мы отправили все эти сотни тысяч слов в издательство, а затем туда пришла команда редакторов. Я говорю: "Вы не можете это убрать. Это должно остаться". У нас осталось довольно много материала — по вполне понятным причинам. Вот почему редакторы редактируют. Так что мы используем его в другом проекте, о котором мы расскажем позже в этом году».

ROB HALFORD Says Leftover Material From His








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