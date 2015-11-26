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*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
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*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 47
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Halford

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28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'
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ROB HALFORD: «Гордись своим!»



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ROB HALFORD поделился своим мнением о культе тела:

«Полагаю, что стыд и восприятие всего тела так же распространены в обычном мире, как и в мире геев. На обложке журналов для нас всегда должен красоваться некто с шестью кубиками — а это неправильно. Как и в обычном мире на обложке должна быть красивая, стройная, роскошная женщина. Это просто безумие, что это всё ещё закон. Поднажми тут, так как тут есть животик, поднажми там, потому что... Это не имеет никакого значения. Это твоё тело, гордись им. Гордись тем, как ты выглядишь, какой ты есть, потому что ты красивый человек. Дело не в том, что снаружи, а в том, что внутри тебя, в твоём сердце и в твоём разуме!»

JUDAS PRIEST Frontman ROB HALFORD -



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Don Huan


28 ноя 2020, 12:30		Не подпускайте к нему журналистов.

HELLECTOR


28 ноя 2020, 13:45		Орк разрешает себе быть орком

R0ck_N_R0lla


28 ноя 2020, 14:03		Don Huan, возможно тут обратная ситуация-Роб врывается к журналистам и начинает рассказывать, как хорошо быть глиномесом

father


28 ноя 2020, 14:18		У них в редакции просто к Хэлфорду только отпетых глиномесов отправляют, вот и интересы соответствующие:)


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