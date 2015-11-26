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ROB HALFORD : «Гордись своим!»



ROB HALFORD поделился своим мнением о культе тела:



«Полагаю, что стыд и восприятие всего тела так же распространены в обычном мире, как и в мире геев. На обложке журналов для нас всегда должен красоваться некто с шестью кубиками — а это неправильно. Как и в обычном мире на обложке должна быть красивая, стройная, роскошная женщина. Это просто безумие, что это всё ещё закон. Поднажми тут, так как тут есть животик, поднажми там, потому что... Это не имеет никакого значения. Это твоё тело, гордись им. Гордись тем, как ты выглядишь, какой ты есть, потому что ты красивый человек. Дело не в том, что снаружи, а в том, что внутри тебя, в твоём сердце и в твоём разуме!»







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