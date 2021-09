сегодня



ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford был одним из более чем 250 артистов, журналистов и деятелей индустрии, которые участвовали в голосовании для нового рейтинга Rolling Stone «500 величайших песен всех времён».



Недавно он встретился с Rolling Stone и рассказал о своих предпочтениях, похвалив, в частности, Ozzy Osbourne'а, Ронни Джеймса Дио и Лемми Килмистера из MOTÖRHEAD.



По поводу песни METALLICA "Ride The Lightning", которая попала в его список, Halford сказал:



«Старая 'TALLICA. Новая 'TALLICA. Я старой закалки, мужик. Держу пари, что вы, ребята, так же относитесь к PRIEST. Это безумие, не так ли? Обычно первые два или три альбома, которые вы записываете в любой группе, являются точкой отсчёта, демонстрирующей, что вы из себя представляете. Так и для меня те первые альбомы METALLICA, тот необычный способ, с помощью которого они интерпретировали свой стиль металла и наделили его такой уникальной силой, генерируют сейчас столько же, сколько и тогда. Так что 'TALLICA оседлала молнию на хэви-металлическом Харлее».



Об "Angel Of Death" SLAYER, ещё одном треке в его списке, Rob сказал:



«Я всегда был фанатом SLAYER. Мне нравится такая экстремальная металлическая музыка и такие группы, как SLAYER, особенно "Angel Of Death". Они были группой парней из района Залива, которые распространяли новое евангелие металла в экстремальной форме. Невероятный ужас SLAYER, который обрушился на всех нас, как тонна кирпичей хэви-металла, сделал то же самое и со мной. И из всех великих песен SLAYER, под которые я лично люблю потрясти башкой, "Angel Of Death" — о да, детка!»



Среди других любимых песен Halford'a — его песня номер один — BLACK SABBATH "Paranoid", а также DIO "Holy Diver" и MOTÖRHEAD "Ace Of Spades". Его единственным неметаллическим выбором была песня Дэвида Боуи "Space Oddity".







