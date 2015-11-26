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Halford

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ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA



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Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford был одним из более чем 250 артистов, журналистов и деятелей индустрии, которые участвовали в голосовании для нового рейтинга Rolling Stone «500 величайших песен всех времён».

Недавно он встретился с Rolling Stone и рассказал о своих предпочтениях, похвалив, в частности, Ozzy Osbourne'а, Ронни Джеймса Дио и Лемми Килмистера из MOTÖRHEAD.

По поводу песни METALLICA "Ride The Lightning", которая попала в его список, Halford сказал:

«Старая 'TALLICA. Новая 'TALLICA. Я старой закалки, мужик. Держу пари, что вы, ребята, так же относитесь к PRIEST. Это безумие, не так ли? Обычно первые два или три альбома, которые вы записываете в любой группе, являются точкой отсчёта, демонстрирующей, что вы из себя представляете. Так и для меня те первые альбомы METALLICA, тот необычный способ, с помощью которого они интерпретировали свой стиль металла и наделили его такой уникальной силой, генерируют сейчас столько же, сколько и тогда. Так что 'TALLICA оседлала молнию на хэви-металлическом Харлее».

Об "Angel Of Death" SLAYER, ещё одном треке в его списке, Rob сказал:

«Я всегда был фанатом SLAYER. Мне нравится такая экстремальная металлическая музыка и такие группы, как SLAYER, особенно "Angel Of Death". Они были группой парней из района Залива, которые распространяли новое евангелие металла в экстремальной форме. Невероятный ужас SLAYER, который обрушился на всех нас, как тонна кирпичей хэви-металла, сделал то же самое и со мной. И из всех великих песен SLAYER, под которые я лично люблю потрясти башкой, "Angel Of Death" — о да, детка!»

Среди других любимых песен Halford'a — его песня номер один — BLACK SABBATH "Paranoid", а также DIO "Holy Diver" и MOTÖRHEAD "Ace Of Spades". Его единственным неметаллическим выбором была песня Дэвида Боуи "Space Oddity".

ROB HALFORD Picks



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

hansi_hrb


23 сен 2021, 18:20		в контексте роба, оседлай молнию с ее синей облогой сразу обретает какой то странный подтекст)

karm1ke


23 сен 2021, 19:54		второй альбом вообще лучшее, что записывала метла

deathstar777


23 сен 2021, 21:01		hansi_hrb, с языка хамбакнул

resurgamresponses


23 сен 2021, 22:31		это он щас говорит. интересно что он раньше говорил.
Лемми Великий говорил например что не оч врубается во все эти трэши и дэты. цитата не точная. хотя гастролировал с Слайером

но конечно же, мнения меняются, это нормально.


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