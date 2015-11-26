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ROB HALFORD зовёт за дозой



ROB HALFORD призвал фанатов не тянуть с дозой:



«Всем привет, ваш Металл-бог на проводе! Скримлю во имя благодарности нашему металлическому сообществу за то, что вы поступили правильно, сделав спасающую жизнь вакцину, которая в конечном итоге искоренит COVID-19 по всему миру.



Одна вещь, которой мы всегда гордимся в металле: мы не только стоим горой ради нашей музыки, но и друг за друга.



Вы знаете, здравомыслящие люди утверждают, что делая укол, мы открываем одну из самых важных областей, которую мы так отчаянно лишились, — возможность нахождения рядом друг с другом, походов по клубам, театрам, аренам и фестивалям, где мы те, кем являемся, и для чего мы живем, где мы имеем возможность встретиться с теми группами, которые мы так любим. Так что давайте быстрее вернём эти удивительные флюиды и чувства обратно!



Я призываю тех из нас, кто ещё не прошёл вакцинацию, пожалуйста, сделайте это. JUDAS PRIEST и остальные группы тем самым быстрее смогут приехать с концертами. Больше подробностей о вакцинации вы найдёте на MadeToSave.org.



Скоро увидимся, мои металлические маньяки!»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Metal God (@robhalfordlegacy)





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