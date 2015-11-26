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Halford

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13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу

12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

24 дек 2020 : 		 ROB HALFORD — о лучшем совете

23 дек 2020 : 		 Санта-Роб!

20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»
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|||| сегодня

ROB HALFORD зовёт за дозой



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ROB HALFORD призвал фанатов не тянуть с дозой:

«Всем привет, ваш Металл-бог на проводе! Скримлю во имя благодарности нашему металлическому сообществу за то, что вы поступили правильно, сделав спасающую жизнь вакцину, которая в конечном итоге искоренит COVID-19 по всему миру.

Одна вещь, которой мы всегда гордимся в металле: мы не только стоим горой ради нашей музыки, но и друг за друга.

Вы знаете, здравомыслящие люди утверждают, что делая укол, мы открываем одну из самых важных областей, которую мы так отчаянно лишились, — возможность нахождения рядом друг с другом, походов по клубам, театрам, аренам и фестивалям, где мы те, кем являемся, и для чего мы живем, где мы имеем возможность встретиться с теми группами, которые мы так любим. Так что давайте быстрее вернём эти удивительные флюиды и чувства обратно!

Я призываю тех из нас, кто ещё не прошёл вакцинацию, пожалуйста, сделайте это. JUDAS PRIEST и остальные группы тем самым быстрее смогут приехать с концертами. Больше подробностей о вакцинации вы найдёте на MadeToSave.org.

Скоро увидимся, мои металлические маньяки!»



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