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ROB HALFORD : «Меня по-прежнему буллят!»



В недавнем интервью с CBC Radio One вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос, хочет ли он, как написано в его недавней биографии, «вечно орать так, чтобы соски стояли»:



«Да (смеётся). Будучи видным гомосексуалом хэви-металла, я могу сказать, что теперь я могу делать всё что угодно. Всё от меня отскакивает. Надо мной до сих пор время от времени издеваются в интернете, социальных сетях. Так оно и есть».



На вопрос о том, читает ли он что-то из поносящих его хейтеров, Rob ответил:



«Да, я читаю, потому что это важно делать, важно знать, что всё ещё есть подобные люди. И я принимаю их. Я не отталкиваю их, я их обнимаю. Я говорю: "Давай поговорим о том, почему ты так себя чувствуешь".



Нужно проявлять сочувствие. Нельзя строить стены. Нельзя подавлять. Ты должен быть открыт, ты должен быть готов говорить, как бы это ни было трудно, потому что это может помочь. И если ты можешь кому-то помочь, это здорово».













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