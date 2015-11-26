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Halford

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12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'

25 дек 2019 : 		 ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»

19 дек 2019 : 		 ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»

7 ноя 2019 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

23 окт 2019 : 		 ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от ROB HALFORD
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ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»



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В недавнем интервью с CBC Radio One вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос, хочет ли он, как написано в его недавней биографии, «вечно орать так, чтобы соски стояли»:

«Да (смеётся). Будучи видным гомосексуалом хэви-металла, я могу сказать, что теперь я могу делать всё что угодно. Всё от меня отскакивает. Надо мной до сих пор время от времени издеваются в интернете, социальных сетях. Так оно и есть».

На вопрос о том, читает ли он что-то из поносящих его хейтеров, Rob ответил:

«Да, я читаю, потому что это важно делать, важно знать, что всё ещё есть подобные люди. И я принимаю их. Я не отталкиваю их, я их обнимаю. Я говорю: "Давай поговорим о том, почему ты так себя чувствуешь".

Нужно проявлять сочувствие. Нельзя строить стены. Нельзя подавлять. Ты должен быть открыт, ты должен быть готов говорить, как бы это ни было трудно, потому что это может помочь. И если ты можешь кому-то помочь, это здорово».

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

НELLECTOR


12 ноя 2020, 11:40		Хорошо, что не пиздят, я считаю.
В нашем жестоком мире могли бы и стоящие соски открутить.
Впрочем, Роб давно не появлялся в Химках.

Kiskenbassker


12 ноя 2020, 11:45		Так что, Хэлфорд читает комменты на Дарксайде?

father


12 ноя 2020, 11:48		Осталось вычислить, какой у Хэлфорда ник на дарксайде

Гепард


12 ноя 2020, 12:25		Всё по делу сказал

berzer


12 ноя 2020, 13:02		Ты должен быть открыт...
открыть булки?

Mad Katz


12 ноя 2020, 13:34		Разве не в химках деревянными членами ещё когда торговал?..


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