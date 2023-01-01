10 янв 2023



ROB HALFORD не брал крепкого уже 37 лет



ROB HALFORD поделился следующим видео:



«Всем привет. Сегодня исполняется 37 лет с тех пор, как я не беру в рот крепкое. Когда я смотрю на эту памятную монету, я полон любви к моей высшей силе и благодарен ей, потому что её присутствие в моей жизни помогает мне сохранять сосредоточенность, делая всё возможное во всех областях металла, а также в стремлении стать лучшим человеком, проводя ежедневную инвентаризацию.



Я верю, что мы никогда не перестанем расти и искать способы сделать что-то, что улучшит не только нашу жизнь, но и жизнь всех тех, кого мы любим. Это не просто и не должно было быть простым. Нам постоянно приходится работать и проникать в каждый тайный уголок себя, чтобы оставаться чистыми и сохранять трезвость.



Всем, кто находится на этом пути, я шлю свою безусловную любовь. А тех, кто только собирается начать, прошу сделать первый шаг в новую жизнь. Я люблю вас!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Metal God (@robhalfordlegacy)





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