18 окт 2023



ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»



ROB HALFORD в программе "WTF With Marc Maron" коснулся вопроса дискриминации лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в Америке и других странах мира, с которой они продолжают сталкиваться в своей повседневной жизни. Хотя с каждым годом все больше американских штатов принимают законы, защищающие представителей LGBTQ, мы продолжаем наблюдать, как законодательные органы штатов продвигают законопроекты, направленные против трансгендеров, ограничивающие защиту на местном уровне и позволяющие использовать религию для дискриминации.



«Люди в ужасе. Мы были частью той группы людей, которых убивали, сжигали заживо, пытали — с геями происходили самые ужасные вещи, как и с другими меньшинствами, будь то евреи, гребаный Холокост. Так что, да, как бы это ни было ужасно, это было страшно с самого начала. Когда этому будет положен конец? Я не уверен, что этому когда-нибудь будет положен конец, пока продолжаются нападения, экстремистские нападения по политическим мотивам или по соображениям ханжества. Нельзя избавиться от фанатиков, нельзя избавиться от людей такого менталитета, но не нужно давать им более заметной платформы для высказываний. И это отражается на людях. Типа: "Мужик, я бы с удовольствием открылся, но стоит мне пойти по улице, и кто-нибудь ударит меня бейсбольной битой по лобовухе". Это ужасно, что приходится испытывать, будучи геем, который находится в убежище собственного разума, но представьте себе людей, которые в открытую говорят об этом, и люди знают об этом на вашей улице. "Эй, ты слышал о таком-то и таком-то? Они — пи*дарасы. Пойдем вы**ем им дверь". Такие мысли ходят в народе. Но даже если ты и откроешься миру, то... Я постоянно с этим сталкиваюсь. Не так много по сравнению с некоторыми людьми, но я получаю оскорбления через сообщения. Я постоянно вижу, что люди говорят обо мне, и все такое прочее».



Далее Halford сказал, что он был удивлен тем, какая поддержка была оказана ему после того, как он публично заявил о себе более двух с половиной десятилетий назад:



«Да, я был удивлен, потому что ты боишься отторжения. Это основная причина. "Люди не будут меня любить, потому что я расскажу им, кто я такой". Это понятно? Ну, это более, чем понятно, если вы гей и, возможно, у вас такая работа, что... по какой-либо из причин.



Я задаюсь вопросом: если бы я не раскрылся так, как раскрылся, был бы я до сих пор в заточении чертогов разума? Потому что в книге я рассказываю о том, что мне приходилось скрываться, потому что люди в индустрии говорили мне: "Не говори им, что ты гей. Это станет концом группы". Это ужасно, но это факт. Ребята в группе знали, и люди на лейбле знали».



Кроме того, Rob размышляет о том, каково было быть таким "неформалом" в 1980-е годы, в то время как многие другие рок-музыканты окунались в блестящие воды глэма и андрогинности:



«Особенно в 80-е годы, когда все достигло пика в металле, и многие парни выглядели как женщины — в годы волосатиков. Мои друзья из MÖTLEY CRÜE, POISON, мои друзья из POISON, и они все мои хорошие. Я только хочу подчеркнуть, просто вспомните, как некоторые из нас выглядели тогда.



Как они дошли до такого состояния? Ведь до этого были NEW YORK DOLLS... Но что стало переломным моментом? Что стало той переломной точкой, когда парни начали так выглядеть? Я не могу вспомнить. Была ли это какая-то группа? Был ли это какой-то человек?



Я полагаю, что всё дело в том, что "мы тоже должны это сделать. Иначе мы утонем в дерьме". Ребята, мы все пойдем в CVS и купим ведро косметики, лака для волос и краски для ногтей. Мы должны это сделать. Если мы не будем выглядеть так, то это конец". И это была темная сторона бизнеса. Нужно было реально следовать за своим лидером. 'Смотрите, они занимают первые места в чартах. Мы должны выглядеть так же. Мы должны звучать так же". И сейчас это не так уж далеко от действительности, особенно в популярной музыке».







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