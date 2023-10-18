ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»

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все новости группы
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Великобритания
13 апр 2022 :
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ROB HALFORD — про рак
2 мар 2022 :
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ROB HALFORD придумал, как использовать остатки
22 фев 2022 :
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ROB HALFORD: «Люблю я блюз!»
7 фев 2022 :
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ROB HALFORD отметил день борьбы с раком
7 фев 2022 :
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ROB HALFORD показал патрон
19 янв 2022 :
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ROB HALFORD: «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»
5 янв 2022 :
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ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»
30 дек 2021 :
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ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»
24 дек 2021 :
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ROB HALFORD — о выборе между DEEP PURPLE и BLACK SABBATH
20 дек 2021 :
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Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри
23 ноя 2021 :
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ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми
22 ноя 2021 :
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ROB HALFORD: «Я не слушал группу бывшего»
10 ноя 2021 :
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ROB HALFORD — о раке
7 ноя 2021 :
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ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»
21 окт 2021 :
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ROB HALFORD рассказал о раке простаты
20 окт 2021 :
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Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»
8 окт 2021 :
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ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом
29 сен 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»
23 сен 2021 :
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ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA
16 авг 2021 :
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Винил HALFORD выйдет осенью
12 авг 2021 :
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ROB HALFORD с братом представят эль
18 июн 2021 :
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ROB HALFORD — настоящий полковник
14 июн 2021 :
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ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»
8 июн 2021 :
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ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»
12 май 2021 :
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ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»
13 апр 2021 :
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ROB HALFORD зовёт за дозой
23 мар 2021 :
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ROB HALFORD получил вторую дозу
12 фев 2021 :
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ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»
27 янв 2021 :
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ROB HALFORD — за справедливость
25 янв 2021 :
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ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»
21 янв 2021 :
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ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»
25 дек 2020 :
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ROB HALFORD не испытывает сожалений
24 дек 2020 :
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ROB HALFORD — о лучшем совете
23 дек 2020 :
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Санта-Роб!
20 дек 2020 :
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Почему так мало K.K.? Отвечает R!
15 дек 2020 :
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ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»
9 дек 2020 :
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ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»
2 дек 2020 :
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ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»
28 ноя 2020 :
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ROB HALFORD: «Гордись своим!»
27 ноя 2020 :
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ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»
24 ноя 2020 :
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ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»
20 ноя 2020 :
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Десятка от HALFORD'a
18 ноя 2020 :
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ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»
12 ноя 2020 :
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ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»
29 окт 2020 :
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ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится
22 окт 2020 :
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ROB HALFORD — о блюзовом альбоме
20 окт 2020 :
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ROB HALFORD выбирает бога
14 окт 2020 :
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Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»
12 окт 2020 :
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ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»
9 окт 2020 :
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ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»
6 окт 2020 :
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ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»
5 окт 2020 :
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ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»
2 окт 2020 :
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ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»
30 сен 2020 :
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ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»
29 сен 2020 :
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HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»
29 сен 2020 :
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Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор
25 сен 2020 :
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ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST
24 сен 2020 :
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ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения
19 сен 2020 :
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ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»
17 сен 2020 :
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ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»
7 сен 2020 :
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ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом
24 авг 2020 :
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Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией
29 май 2020 :
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ROB HALFORD выпустит биографию осенью
5 апр 2020 :
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ROB HALFORD 'Tiger King'
25 дек 2019 :
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ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»
19 дек 2019 :
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ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»
7 ноя 2019 :
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ROB HALFORD выпустит биографию осенью
23 окт 2019 :
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ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке
21 окт 2019 :
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Видео с текстом от ROB HALFORD
7 окт 2019 :
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ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом»
4 окт 2019 :
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Рождественская песня от ROB HALFORD
8 сен 2019 :
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Новый «рождественский» альбом ROB HALFORD выйдет осенью
18 июн 2019 :
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Вокалист URIAH HEEP поддержал ROB'а HALFORD'а, выбившего телефон из рук фаната: «Я очень хорошо понимаю его раздражение»
19 фев 2019 :
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ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE
25 окт 2018 :
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ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»
18 сен 2018 :
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ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»
28 авг 2018 :
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ROB HALFORD об Арете Франклин
8 июн 2018 :
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ROB HALFORD планирует запись с лидером BEHEMOTH
13 апр 2017 :
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ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу
11 апр 2017 :
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ROB HALFORD и JIM BREUER исполнят хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу
6 апр 2017 :
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Трек-лист бокс-сета ROB HALFORD
30 мар 2017 :
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Бокс-сет HALFORD выйдет весной
23 июл 2016 :
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ROB HALFORD, STEPHEN PEARCY, MARK SLAUGHTER выступили с HAIRBALL
20 май 2016 :
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Как ROB HALFORD полюбил музыкантов PANTERA
1 дек 2015 :
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Журнал Maxim простил ROB HALFORD, FREDDIE MERCURY за то, что они геи
5 ноя 2015 :
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Вокалист JUDAS PRIEST всё ещё хочет записать блюзовый альбом
21 июл 2015 :
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ROB HALFORD: «LADY GAGA по-прежнему в моем списке»
26 мар 2015 :
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ROB HALFORD заключил контракт с SONY MUSIC ENTERTAINMENT
17 мар 2015 :
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Неопубликованный роман ROB'a HALFORD'a увидит свет?
11 ноя 2014 :
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ROB HALFORD признался в любви к MICHAEL'у BUBLÉ
24 окт 2014 :
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ROB HALFORD: «Рок жив, прекрасен и интересен как никогда»
28 авг 2014 :
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Вокалист JUDAS PRIEST: «Чтобы быть первым в рок-н-ролле, ты должен делать что-то такое, что до тебя никто не делал»
7 июл 2014 :
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Вокалист JUDAS PRIEST о комментариях вокалиста IRON MAIDEN
28 май 2013 :
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Фронтмен JUDAS PRIEST хотел бы попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла
18 май 2013 :
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ROB HALFORD: 'США - единственный источник обвинений в адрес хэви металла'
6 дек 2012 :
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Концертный релиз HALFORD
14 окт 2011 :
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Фрагмент нового DVD HALFORD
12 окт 2011 :
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Концерт HALFORD "Live At Saitama Super Arena" на CD выпустят в ноябре
29 июн 2011 :
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Новый DVD/Blu-Ray HALFORD выйдет в октябре
18 дек 2010 :
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Видео с выступления HALFORD
9 дек 2010 :
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ROB HALFORD о последнем турне JUDAS PRIEST
20 ноя 2010 :
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Новое видео HALFORD
4 ноя 2010 :
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ROB HALFORD о любимом альбоме BLACK SABBATH
26 окт 2010 :
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Видео с выступления HALFORD
23 окт 2010 :
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Видео с концерта HALFORD
20 окт 2010 :
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ROB HALFORD высказался по поводу запугивания геев
15 сен 2010 :
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Новое видео HALFORD
4 сен 2010 :
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Детали нового альбома HALFORD
26 авг 2010 :
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Видео с выступления HALFORD
12 авг 2010 :
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Новый сингл от группы HALFORD
19 июл 2010 :
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HALFORD выступили впервые за семь лет
26 июн 2010 :
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HALFORD выпустит новый сингл
19 май 2010 :
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ROB HALFORD дал интервью на вручении наград «Альянса геев и лесбиянок против диффамации»
6 май 2010 :
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Превью нового DVD HALFORD
4 ноя 2009 :
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Новое видео HALFORD'a
24 окт 2009 :
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Объявлена дата выхода нового альбома HALFORD
11 сен 2009 :
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HALFORD приготовил подарок
2 сен 2009 :
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Новый альбом HALFORD'a выйдет в октябре
13 июн 2009 :
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'METAL' MIKE CHLASCIAK объявил название альбома
20 мар 2008 :
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Переиздания сольных альбомов ROB'а HALFORD'а
31 авг 2007 :
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HALFORD: новая песня доступна для скачивания
16 июн 2007 :
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Rob HALFORD : подробности релиза "Metal God Essentials – Vol. 1"
4 фев 2007 :
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HALFORD: Видео 'Forgotten Generation' в сети
3 июн 2006 :
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ROB HALFORD основал собственный лейбл
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18 окт 2023
ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»
ROB HALFORD в программе "WTF With Marc Maron" коснулся вопроса дискриминации лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в Америке и других странах мира, с которой они продолжают сталкиваться в своей повседневной жизни. Хотя с каждым годом все больше американских штатов принимают законы, защищающие представителей LGBTQ, мы продолжаем наблюдать, как законодательные органы штатов продвигают законопроекты, направленные против трансгендеров, ограничивающие защиту на местном уровне и позволяющие использовать религию для дискриминации.
«Люди в ужасе. Мы были частью той группы людей, которых убивали, сжигали заживо, пытали — с геями происходили самые ужасные вещи, как и с другими меньшинствами, будь то евреи, гребаный Холокост. Так что, да, как бы это ни было ужасно, это было страшно с самого начала. Когда этому будет положен конец? Я не уверен, что этому когда-нибудь будет положен конец, пока продолжаются нападения, экстремистские нападения по политическим мотивам или по соображениям ханжества. Нельзя избавиться от фанатиков, нельзя избавиться от людей такого менталитета, но не нужно давать им более заметной платформы для высказываний. И это отражается на людях. Типа: "Мужик, я бы с удовольствием открылся, но стоит мне пойти по улице, и кто-нибудь ударит меня бейсбольной битой по лобовухе". Это ужасно, что приходится испытывать, будучи геем, который находится в убежище собственного разума, но представьте себе людей, которые в открытую говорят об этом, и люди знают об этом на вашей улице. "Эй, ты слышал о таком-то и таком-то? Они — пи*дарасы. Пойдем вы**ем им дверь". Такие мысли ходят в народе. Но даже если ты и откроешься миру, то... Я постоянно с этим сталкиваюсь. Не так много по сравнению с некоторыми людьми, но я получаю оскорбления через сообщения. Я постоянно вижу, что люди говорят обо мне, и все такое прочее».
Далее Halford сказал, что он был удивлен тем, какая поддержка была оказана ему после того, как он публично заявил о себе более двух с половиной десятилетий назад:
«Да, я был удивлен, потому что ты боишься отторжения. Это основная причина. "Люди не будут меня любить, потому что я расскажу им, кто я такой". Это понятно? Ну, это более, чем понятно, если вы гей и, возможно, у вас такая работа, что... по какой-либо из причин.
Я задаюсь вопросом: если бы я не раскрылся так, как раскрылся, был бы я до сих пор в заточении чертогов разума? Потому что в книге я рассказываю о том, что мне приходилось скрываться, потому что люди в индустрии говорили мне: "Не говори им, что ты гей. Это станет концом группы". Это ужасно, но это факт. Ребята в группе знали, и люди на лейбле знали».
Кроме того, Rob размышляет о том, каково было быть таким "неформалом" в 1980-е годы, в то время как многие другие рок-музыканты окунались в блестящие воды глэма и андрогинности:
«Особенно в 80-е годы, когда все достигло пика в металле, и многие парни выглядели как женщины — в годы волосатиков. Мои друзья из MÖTLEY CRÜE, POISON, мои друзья из POISON, и они все мои хорошие. Я только хочу подчеркнуть, просто вспомните, как некоторые из нас выглядели тогда.
Как они дошли до такого состояния? Ведь до этого были NEW YORK DOLLS... Но что стало переломным моментом? Что стало той переломной точкой, когда парни начали так выглядеть? Я не могу вспомнить. Была ли это какая-то группа? Был ли это какой-то человек?
Я полагаю, что всё дело в том, что "мы тоже должны это сделать. Иначе мы утонем в дерьме". Ребята, мы все пойдем в CVS и купим ведро косметики, лака для волос и краски для ногтей. Мы должны это сделать. Если мы не будем выглядеть так, то это конец". И это была темная сторона бизнеса. Нужно было реально следовать за своим лидером. 'Смотрите, они занимают первые места в чартах. Мы должны выглядеть так же. Мы должны звучать так же". И сейчас это не так уж далеко от действительности, особенно в популярной музыке».
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Пора уже остаткам бритонских истинных келток (натуральных блондинок и огненно рыжих с зелеными глазами) подать репарации против Испании и Ватикана за века насилия и геноцида самых красивых женщин центральной европы.