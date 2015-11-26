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Halford

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ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения



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В своей новой автобиографии "Confess" Rob Halford из "JUDAS PRIEST" рассказывает, что однажды был арестован за сексуальные похождения на Venice Beach (во время полицейской операции), но копы не выдали информацию СМИ, потому что сами были фанатами "PRIEST". На вопрос NME о том, какой эффект, по его мнению, на него произвело бы разоблачение его как певца, который в 1998 году вышел на MTV и признался, что он гей, Rob ответил:

«Полиция сделала мне одолжение и не рассказала это прессе, потому что это стало бы важной новостью. Я всегда ссылаюсь на это, не без иронии, как на мой "момент Джорджа Майкла". Мне повезло, ведь так печально, что люди, которые не принимают гей-сообщество, говорят: "Очевидно, что они все просто кучка извращенцев". И это ужасно.

Мне бы хотелось думать, что если бы этот инцидент был обнародован в прессе, большая часть моих фэнов сказала бы: "Мы поддержим тебя и будем с тобой". Несколько лет спустя, когда я сделал каминг-аут на MTV, это был доказанный факт, потому что отзывы со всего мира были положительными, — все просто хотели, чтобы я оставался вокалистом JUDAS PRIEST и продолжил работу».

В апреле 1998 года Джордж Майкл был пойман во время сексуального акта офицером полиции под прикрытием в общественном туалете в Беверли-Хиллз. В результате его действий на первых полосах газет по обеим сторонам Атлантики в известной британской газете "The Sun" появилась статья под заголовком "Zip Me Up Before You Go Go".

JUDAS PRIEST



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

Lord Iscariah


24 сен 2020, 13:47		Один педрилло под прикрытием, второй нет. Операция поймать педриллу. Ну менты молодцы, работают хорошо

Rus


24 сен 2020, 13:49		Очевидно, что они все просто кучка извращенцев

Exceptional


24 сен 2020, 13:53		Как будто это плохо

Petrovich Sexyy


24 сен 2020, 14:00		Кажется я знаю, как русскому митолу обрести славу

Наугад


24 сен 2020, 14:21		...говорят: "Очевидно, что они все просто кучка извращенцев".

- Да вы, кучка извращенцев, сами делаете всё для того, чтобы все так считали.

Я с глубокой скорбью вынужден признать, что, возможно, если бы у гомосеков был нормальный пиар, то всем бы уже давно было насрать на них. Но, слава б-гу, что у гомосеков нет нормального пиара.

А "русскому митолу" даже это не поможет. возможно, весьма непродолжительное время, будет интересно наблюдать за эдаким Борисом Моисеевым который рубит что-то похожее на PANTERA. Но и это переплюнет продукция лейбла БлэкСтар.

А "Пристов" всё же любят за музыку. А пока музыкант остаётся в первую очередь музыканс=том - какая в жопу разница с кем он спит в общественных туалетах. Есди только он не орёт об этом сам. И не только в мемуарах.

Кстати, в мемуарах что-нибудь про музыкальную карьеру вообще есть, или всё исключительно как Хэлфорд хотел присунуть или присовывал тому или иному живому (надеюсь) персонажу биографических пидорзаметок?

И вопрос остаётся открытым: почему все так любят сношаться в сортирах? Я пробовал (с женщиной) - ни хрена не удобно. В машине в разу лучше.


DissidentAggressor


24 сен 2020, 14:28		И вопрос остаётся открытым: почему все так любят сношаться в сортирах?
----------------------------------------------------------------------
просто, зачастую нет другого выхода)))

Human


24 сен 2020, 14:45		Любимая тема дарксайда стала. Я бы ввел мораторий на такие "новости"

ElectricRetard


24 сен 2020, 14:51		>Я бы ввел мораторий на такие "новости"
>Сам же в ней отписался
>Любимая тема дарксайда стала
Л - логика.

hansi_hrb


24 сен 2020, 15:18		вспоминая моих грустных шлюх....

YNWA


24 сен 2020, 16:41		Чёт, наверное, издание этой автобиографии на русском мы не дождёмся...

hansi_hrb


24 сен 2020, 16:47		Да все ж понятно. Как там говорится я сосал меня ебали или что то вроде того.

НELLECTOR


24 сен 2020, 17:11		>>>я сосал меня ебали

Это с первой главы по десятую. С десятой по двадцатую: я ебал меня сосали. С двадцатой по тридцатую - скрытое сожаление, что так помпезно застукали Дж Майкла, а не его. Эпилог - мысли о том, как грустно, непонятно и сумрачно - нести гейскую ношу.
За перевод краткого содержания - шлите мне бобы на яндекс кошелёк.

Lifestalker


24 сен 2020, 17:22		На английском веселее, он был арестован за "cruising Venice Beach toilets". Они не извращенцы, просто ошиваются по публичным толчкам с целью вступления в беспорядочные половые связи со случайными партнерами и распространения всяких СПИДов :)


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