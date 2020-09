сегодня



ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения



В своей новой автобиографии "Confess" Rob Halford из "JUDAS PRIEST" рассказывает, что однажды был арестован за сексуальные похождения на Venice Beach (во время полицейской операции), но копы не выдали информацию СМИ, потому что сами были фанатами "PRIEST". На вопрос NME о том, какой эффект, по его мнению, на него произвело бы разоблачение его как певца, который в 1998 году вышел на MTV и признался, что он гей, Rob ответил:



«Полиция сделала мне одолжение и не рассказала это прессе, потому что это стало бы важной новостью. Я всегда ссылаюсь на это, не без иронии, как на мой "момент Джорджа Майкла". Мне повезло, ведь так печально, что люди, которые не принимают гей-сообщество, говорят: "Очевидно, что они все просто кучка извращенцев". И это ужасно.



Мне бы хотелось думать, что если бы этот инцидент был обнародован в прессе, большая часть моих фэнов сказала бы: "Мы поддержим тебя и будем с тобой". Несколько лет спустя, когда я сделал каминг-аут на MTV, это был доказанный факт, потому что отзывы со всего мира были положительными, — все просто хотели, чтобы я оставался вокалистом JUDAS PRIEST и продолжил работу».



В апреле 1998 года Джордж Майкл был пойман во время сексуального акта офицером полиции под прикрытием в общественном туалете в Беверли-Хиллз. В результате его действий на первых полосах газет по обеим сторонам Атлантики в известной британской газете "The Sun" появилась статья под заголовком "Zip Me Up Before You Go Go".







