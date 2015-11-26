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Halford

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ROB HALFORD — о блюзовом альбоме



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ROB HALFORD в недавнем интервью "The Cassius Morris Show" рассказал о своём блюзовом альбоме:

«Мы начали работу над этой пластинкой. На самом деле пока я тут у вас, я получил несколько смсок от моего брата Nigel'a — барабанщика, мы работали с ним над рождественским альбомом "Celestial" в прошлом году. И мой племянник Alex — сын Ian'a Hill'a — он тоже был на том альбоме. И ещё мой хороший друг Jon Blakely — гитарист. Так вот, эта троица джемует у меня дома и собирает идеи.

Как и в случае с рождественским альбомом, я сказал: "Ребята, вы любите блюз так же, как и я. Давайте просто формально соберём всё, что есть, и сделаем пластинку". Так что всё началось. И он будет готов как только, так сразу».

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

kircore


22 окт 2020, 13:47		Ладно, блюзовый, а обещанный блэковый-то где.
P.S. Новость про С. Баха и неудачную шутку жирного гомофоба уже вышла?


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