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ROB HALFORD : «Как-то раз на сто...»



ROB HALFORD в интервью The One немного углубился в прошлое:



«Да-да, я тот самый парень, что встречался с её величеством [королевой Англии] и незаконно пожал ей руку (смеётся). Нельзя ручкаться с королевой. Я понятия не имел о протоколе, а перед этим я тусил на стоянке грузовиков в Техасе с трёхминутными штучками-дрючками — а может, это было и секунд тридцать, — с кем-то, кто оказался фанатом PRIEST. Но ты не можешь этого писать... Хотя можешь, я ведь об этом написал (смеётся)».







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