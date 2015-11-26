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*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
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Halford

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2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью
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|||| сегодня

ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»



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ROB HALFORD в интервью The One немного углубился в прошлое:

«Да-да, я тот самый парень, что встречался с её величеством [королевой Англии] и незаконно пожал ей руку (смеётся). Нельзя ручкаться с королевой. Я понятия не имел о протоколе, а перед этим я тусил на стоянке грузовиков в Техасе с трёхминутными штучками-дрючками — а может, это было и секунд тридцать, — с кем-то, кто оказался фанатом PRIEST. Но ты не можешь этого писать... Хотя можешь, я ведь об этом написал (смеётся)».

ROB HALFORD Talks Shaking The Queen's Hand Illegally And Hooking Up With A JUDAS PRIEST Fan At A Truck Stop (Audio)



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

kircore


2 дек 2020, 14:54		Трёхминутные штучки-дрючки. Похоже на песни с альбома British Steel.


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