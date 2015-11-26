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ROB HALFORD : «Я не слушал группу бывшего»



ROB HALFORD в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, послушал ли он дебютный альбом KK'S PRIEST:



«Нет, не слушал. И как только сделаю это, обязательно дам знать. Я бы предпочёл сосредоточиться на праздновании 50-летнего юбилея, [на] этом бокс-сете. Этот бокс-сет — экстраординарное представление той истории жизни, через которую прошла эта группа».







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