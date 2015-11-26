Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 302
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 55
*Умер Эдди Ван Хален 42
*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 31
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 24
[= ||| все новости группы



*

Halford

*



20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'

25 дек 2019 : 		 ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»

19 дек 2019 : 		 ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»

7 ноя 2019 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

23 окт 2019 : 		 ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от ROB HALFORD

7 окт 2019 : 		 ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом»

4 окт 2019 : 		 Рождественская песня от ROB HALFORD

8 сен 2019 : 		 Новый «рождественский» альбом ROB HALFORD выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROB HALFORD выбирает бога



*
zoom
*
* *
ROB HALFORD в рамках беседы с "The Rock Show With Johnnie Walker" в разделе «Рок-бог» выбрал Ронни Джеймса Дио и объяснил свой выбор таким образом:

«У каждого вокалиста есть история о том, кто являлся для него источником вдохновения. Моим основным источником был и остаётся Ронни Джеймс Дио.

Я и не вспомню сейчас, когда я впервые услышал его голос, но я знаю точно, что тот первый раз был сродни удару электрошокером, даже молнии, потому что его голос обладал такой мощью, такой характерностью и такой энергетикой — всеми теми элементами, которые присущи великим вокалистам. Так что с того момента я стал огромным поклонником Дио. Я следил за всей его карьерой с момента появления в мире рок-н-ролла. Он замечательно это делал в ELF, потом, естественно, в RAINBOW, BLACK SABBATH и HEAVEN & HELL. Он оставил великое наследие. И всё дело в голосе.

Даже сейчас я всегда ставлю Ронни перед выходом на сцену, потому что он взбадривает меня, он даёт мне суть того, что должен делать великий исполнитель. Мне очень нравится его слушать. И это не только голос, но и его отличные примеры помощи другим людям.

И если и есть тот, кого называть рок-богом, то для меня это всегда будет Ронни Джеймс Дио!»

JUDAS PRIEST



Like!+7Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 861

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом