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ROB HALFORD выбирает бога



ROB HALFORD в рамках беседы с "The Rock Show With Johnnie Walker" в разделе «Рок-бог» выбрал Ронни Джеймса Дио и объяснил свой выбор таким образом:



«У каждого вокалиста есть история о том, кто являлся для него источником вдохновения. Моим основным источником был и остаётся Ронни Джеймс Дио.



Я и не вспомню сейчас, когда я впервые услышал его голос, но я знаю точно, что тот первый раз был сродни удару электрошокером, даже молнии, потому что его голос обладал такой мощью, такой характерностью и такой энергетикой — всеми теми элементами, которые присущи великим вокалистам. Так что с того момента я стал огромным поклонником Дио. Я следил за всей его карьерой с момента появления в мире рок-н-ролла. Он замечательно это делал в ELF, потом, естественно, в RAINBOW, BLACK SABBATH и HEAVEN & HELL. Он оставил великое наследие. И всё дело в голосе.



Даже сейчас я всегда ставлю Ронни перед выходом на сцену, потому что он взбадривает меня, он даёт мне суть того, что должен делать великий исполнитель. Мне очень нравится его слушать. И это не только голос, но и его отличные примеры помощи другим людям.



И если и есть тот, кого называть рок-богом, то для меня это всегда будет Ронни Джеймс Дио!»







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