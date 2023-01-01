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Гитарист JUDAS PRIEST — о лучшем совете, который ему дал ROB HALFORD



В недавнем эпизоде подкаста "Talk Louder" гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'а попросили рассказать о лучшем совете, который он когда-либо слышал от вокалиста Rob'a Halford'a. Он ответил:



«Мы были в студии, работали над альбомом 2018 года "Firepower", и у нас были некоторые разногласия. Я высказал свою точку зрения, а Glenn [Tipton, гитарист PRIEST] высказал свою. Он легенда рок-гитары. Что, чёрт возьми, я знаю? Но я чувствовал, что у меня есть своё мнение. Мы перекинулись парой слов — это не было спором или чем-то подобным, но у нас было несколько разных мнений о том, в каком направлении, по нашему мнению, должна двигаться песня. И после этого я сказал Rob'y: "Извини, что так получилось". А он ответил: "Нет, ты должен это делать. Иначе ты будешь обижаться на другого человека и в итоге ничего не сделаешь. Если ты считаешь, что твоё мнение правильное, ты должен его высказать". И он прав. Я думаю, что в противном случае если вы сделаете так несколько раз, вы начнёте обижаться на людей, с которыми вы работаете, и это окажет отрицательное влияние на творчество. Поэтому я всегда помню об этом. И Гленн тоже один из тех парней, которые всегда говорят: "Какая у тебя идея?", и если он считает, что это лучшая идея, мы её реализуем. Так что он очень открыт для новых идей, поэтому для меня было честью принимать участие в этом».







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