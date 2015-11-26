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*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 153
*Новое видео BENEDICTION 131
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 43
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 39
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 37
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Halford

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2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'

25 дек 2019 : 		 ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»

19 дек 2019 : 		 ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»

7 ноя 2019 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

23 окт 2019 : 		 ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от ROB HALFORD

7 окт 2019 : 		 ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом»

4 окт 2019 : 		 Рождественская песня от ROB HALFORD

8 сен 2019 : 		 Новый «рождественский» альбом ROB HALFORD выйдет осенью

18 июн 2019 : 		 Вокалист URIAH HEEP поддержал ROB'а HALFORD'а, выбившего телефон из рук фаната: «Я очень хорошо понимаю его раздражение»

19 фев 2019 : 		 ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE

25 окт 2018 : 		 ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»

18 сен 2018 : 		 ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»

28 авг 2018 : 		 ROB HALFORD об Арете Франклин

8 июн 2018 : 		 ROB HALFORD планирует запись с лидером BEHEMOTH
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|||| 2 окт 2020

ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»



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В рамках недавней беседы вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'а для MTV на вопрос о том, что бы он ответил тем, кто считает что быть геем — это выбор, а не благость небесная, данная от рождения, он ответил:

«Абсолютная чушь. Ты рождаешься с этим. Таких "не таких", как я, раньше убивали. Почему я должен быть таким человеком? Это нелепо.

Здорово быть геем. Это просто замечательно быть геем, потому что сегодня существует столько противоречивых взглядов на эту тему. Но я могу категорически заявить, что это никак не связано с выбором. Это факт. Это в твоей ДНК. Это то, с чем ты родился и чем ты благословлён, и я скажу, что Бог сделал меня таким. Спасибо ему!»

Недавний опрос показал, что четверть американцев идентифицируют себя как нечто иное, нежели натурал. В Великобритании тем временем каждый пятый молодой человек идентифицирует себя кем-то между геем и натуралом.

ROB HALFORD Says Being Gay Is Not A Choice:



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КомментарииСкрыть/показать 16 )

hansi_hrb


2 окт 2020, 20:34		Ура!

HELLECTOR


2 окт 2020, 20:34		Кто-то из админов ненавидит Judas Priest))

hansi_hrb


2 окт 2020, 20:44		Кстати учитывая сколько пристов любит присунуть своему полу название группы теперь воспринимается несколько в ином свете.

hardC


2 окт 2020, 20:58		Здорово, конечно. Но вот когда вместо молодого накачанного гея перед нами престарелый обрюзгший педераст - уже как-то не очень здорово.

Matthew Hetfield


2 окт 2020, 21:05		Нужны все топ-5 новостей о Халфорде. Погнали, народ.

HELLECTOR


2 окт 2020, 21:05		Я вангую вскорости такой топ 5 новостей Дарксайда:
1. HALFORD: "Трамп подмигнул мне так, что я всё понял. Думаю, это шанс для Priest войти в зал славы рок-н-ролла. Я не упущу это!"
2. HALFORD: "Trent Reznor грязная потаскуха!"
3. HALFORD: "Неужели вы думаете, что Judas Priest состоялся бы, если бы я не был гомосеком?"
4. HALFORD: "Во время тура 1982 года с Iron Maiden я ехал в Ritz Plaza на лифте с 5-ю мужчинами и начал фантазировать."
5. HALFORD: " Однажды, будучи пьяным в Техасе, я выебал Harley Davidson".

HELLECTOR


2 окт 2020, 21:08		Ха, одновременный ход мыслей)

Matthew Hetfield


2 окт 2020, 21:12		Так сказать, спрос и предложение одновременно)

deathstar777


2 окт 2020, 21:13		Инвертированный штоле сцуко

Flaming


2 окт 2020, 22:04		Ну вот.
Halford, безусловный эксперт по вопросу, подтвердил недавно высказанный мной тезис, что гей-пропаганды не существует.

deathstar777


2 окт 2020, 23:13		Flaming, мутация не выявлена, хоть лобби судорожно ищет. Пропаганда существует, ибо латентных много.
Сам их эпатаж говорит о том что у геев что-то с башней...

Flaming


2 окт 2020, 23:29		deathstar777, латентных много, согласен.

В основном они группированы в следственном комитете РФ.

Сегодня прочел, что сейчас собираются принимать санкционные меры в отношении любых мужчин, получивших на воспитание детей, рожденных суррогатной матерью.
На их средства.
Ни в договоре на эту услугу, ни в их паспортах, ни в любом ином их документе не говорится, что они геи.
И если бы даже говорилось - быть геем в РФ не является противозаконным.

Вопросы - на основании чего следственный комитет РФ решает, что мужчины геи? На основании чего собирается строить обвинение? И в чем он собирается их обвинять?

Darkside.ru Member

Starbreaker


2 окт 2020, 23:37		>>> Сегодня прочел, что сейчас собираются принимать санкционные меры в отношении любых мужчин, получивших на воспитание детей, рожденных суррогатной матерью.

Лазарева с Филькой тоже накроют?

Flaming


2 окт 2020, 23:51		Они откупятся. Пара субботников, у латентных.

А серьезно - вот так эта бешеная собачатина и борзеет.
Ведь кому жалко Киркорова, осподе, да вообще никому, нехай его.
Значит можно топтать и других.
А потом вообще всех. Никому ни до кого нет дела.
Вот это и плохо.

Sw0Rn


3 окт 2020, 00:53		Весёлый педик!)

Mt. Erebus


3 окт 2020, 01:06		господи, успокойся ты уже, бога ради.


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