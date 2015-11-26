2 окт 2020



ROB HALFORD : «Как же здорово быть Г...!»



В рамках недавней беседы вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'а для MTV на вопрос о том, что бы он ответил тем, кто считает что быть геем — это выбор, а не благость небесная, данная от рождения, он ответил:



«Абсолютная чушь. Ты рождаешься с этим. Таких "не таких", как я, раньше убивали. Почему я должен быть таким человеком? Это нелепо.



Здорово быть геем. Это просто замечательно быть геем, потому что сегодня существует столько противоречивых взглядов на эту тему. Но я могу категорически заявить, что это никак не связано с выбором. Это факт. Это в твоей ДНК. Это то, с чем ты родился и чем ты благословлён, и я скажу, что Бог сделал меня таким. Спасибо ему!»



Недавний опрос показал, что четверть американцев идентифицируют себя как нечто иное, нежели натурал. В Великобритании тем временем каждый пятый молодой человек идентифицирует себя кем-то между геем и натуралом.







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