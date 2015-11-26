|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
2 окт 2020
ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»
В рамках недавней беседы вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'а для MTV на вопрос о том, что бы он ответил тем, кто считает что быть геем — это выбор, а не благость небесная, данная от рождения, он ответил:
«Абсолютная чушь. Ты рождаешься с этим. Таких "не таких", как я, раньше убивали. Почему я должен быть таким человеком? Это нелепо.
Здорово быть геем. Это просто замечательно быть геем, потому что сегодня существует столько противоречивых взглядов на эту тему. Но я могу категорически заявить, что это никак не связано с выбором. Это факт. Это в твоей ДНК. Это то, с чем ты родился и чем ты благословлён, и я скажу, что Бог сделал меня таким. Спасибо ему!»
Недавний опрос показал, что четверть американцев идентифицируют себя как нечто иное, нежели натурал. В Великобритании тем временем каждый пятый молодой человек идентифицирует себя кем-то между геем и натуралом.
|
|
|
|
|
|
|
|
hansi_hrb
HELLECTOR
hansi_hrb
hardC
Matthew Hetfield
HELLECTOR
1. HALFORD: "Трамп подмигнул мне так, что я всё понял. Думаю, это шанс для Priest войти в зал славы рок-н-ролла. Я не упущу это!"
2. HALFORD: "Trent Reznor грязная потаскуха!"
3. HALFORD: "Неужели вы думаете, что Judas Priest состоялся бы, если бы я не был гомосеком?"
4. HALFORD: "Во время тура 1982 года с Iron Maiden я ехал в Ritz Plaza на лифте с 5-ю мужчинами и начал фантазировать."
5. HALFORD: " Однажды, будучи пьяным в Техасе, я выебал Harley Davidson".
HELLECTOR
Matthew Hetfield
deathstar777
Flaming
Halford, безусловный эксперт по вопросу, подтвердил недавно высказанный мной тезис, что гей-пропаганды не существует.
deathstar777
Сам их эпатаж говорит о том что у геев что-то с башней...
Flaming
В основном они группированы в следственном комитете РФ.
Сегодня прочел, что сейчас собираются принимать санкционные меры в отношении любых мужчин, получивших на воспитание детей, рожденных суррогатной матерью.
На их средства.
Ни в договоре на эту услугу, ни в их паспортах, ни в любом ином их документе не говорится, что они геи.
И если бы даже говорилось - быть геем в РФ не является противозаконным.
Вопросы - на основании чего следственный комитет РФ решает, что мужчины геи? На основании чего собирается строить обвинение? И в чем он собирается их обвинять?
Starbreaker
Лазарева с Филькой тоже накроют?
Flaming
А серьезно - вот так эта бешеная собачатина и борзеет.
Ведь кому жалко Киркорова, осподе, да вообще никому, нехай его.
Значит можно топтать и других.
А потом вообще всех. Никому ни до кого нет дела.
Вот это и плохо.
Sw0Rn
Mt. Erebus
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).