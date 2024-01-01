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Halford

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|||| 8 фев 2024

ROB HALFORD о металл-сообществе: «Мы семья»



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Во время интервью на радиошоу "Loudwire Nights" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о важности связи группы с поклонниками, особенно когда речь идет о живых выступлениях:

«Когда вы видите JUDAS PRIEST сейчас, это событие, потому что, надеюсь, я не несу полную чушь, но JUDAS PRIEST — самая долго существующая группа — я хотел сказать "самая старая". Я ненавижу это слово, но мы создаём металл уже 50 лет, и мы всё ещё активны, мы всё ещё актуальны. И когда вы приходите посмотреть на свою любимую группу JUDAS PRIEST, это становится событием, потому что вы смотрите на этих парней, и они занимаются этим очень долго, и они всё ещё в строю по веским причинам.

Мы выходим на сцену с ответственностью перед своими фанатами, потому что, повторюсь, — я говорил это миллион раз, — мы ничто без наших фанатов. Это неоспоримый факт, что любой группе не стоит забывать тот факт, что без ваших фанатов у вас ничего нет. Вы можете быть в самой популярной группе в мире, сидеть в комнате и зажигать, но что в этом хорошего? Важно делиться своим творчеством и устанавливать связь, и JUDAS PRIEST устанавливают эту связь уже более 50 лет».

На вопрос, считает ли он, что в 2024 году металл-сообщество будет таким же доброжелательным, каким оно было в последние десятилетия, Rob ответил:

«Те вещи, о которых вы говорите в плане полной инклюзивности, — вот что мне нравится в нашем металлическом сообществе: независимо от групп, которые вы слушаете, независимо от того, как вы выглядите, кого вы любите, сколько у вас денег — это не имеет значения. Мы смотрим друг на друга и принимаем друг друга, потому что мы любим тяжмет.

На днях я снова читал кое-что о важности этого особого стиля и звучания музыки. Важность не только музыки. Это очень важный компонент в нас, если вы металхэд, если вы фанат металла. Все возможности, чтобы привести себя в наилучшее психическое состояние, в нём присутствуют. Он заставляет артикуляцию работать сильнее во всех сферах вашей жизни. Металл — это очень важная составляющая нас как людей. Так что если вы хотите углубиться в этот вопрос, а я хочу углубиться — вот как он на нас влияет. И когда я говорю, что люблю своих металлических маньяков, я имею в виду, что это действительно искренне и очень честно. Я думаю о них всё время, потому что... "Семья" — это важное слово, но мы составляем эту семью хэви-металлического сообщества. Независимо от того, какая у вас группа, с каждым фанатом у вас особые отношения.

Когда я смотрю на многотысячную толпу, я смотрю на каждого из вас, потому что я знаю, что вы прониклись музыкой этой группы. Для многих поклонников металла JUDAS PRIEST история вашей жизни — это музыка. Я не совсем правильно выразился, но вы понимаете, о чём я. Если вы были с группой долгое время, вы знаете, что сначала мы играем "Breaking The Law", внезапно мы возвращаемся в 1980-е, исполняем "Painkiller", затем мы переносимся в 1990-е. Эта машина времени с эмоциями в вашей жизни остаётся с вами как с фанатом. И опять же, это не проходит бесследно для меня. Я действительно принимаю это очень близко к сердцу, и поэтому ответственность за заботу о своих фанатах очень важна, независимо от того, в какой группе вы играете».




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