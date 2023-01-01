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Halford

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|||| 27 фев 2023

Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлении с DOLLY PARTON в ЗСРНР: «Я был в восторге»



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Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford присоединился к легенде кантри Dolly Parton на сцене в ноябре прошлого года на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла, чтобы совместно с ней исполнить её классическую песню "Jolene".

В беседе с ведущим программы Ozzy's Boneyard на SiriusXM Марком Стриглом о том, каково ему было петь с Dolly, Rob ответил:

«Я исполнял гей-хастл и подумал: "Я должен быть ближе к Dolly". [Смеётся]. Возможно, я перегнул палку, но я был в полном восторге, я стал фанбоем. В итоге мне было немного неловко.

Я всё ещё не видел съёмку, но люди говорят, что это было здорово, и это всё, что имеет значение.

Было здорово находиться рядом с ней и чувствовать любовь, которая есть у этой леди, — а она просто ходячий маяк любви, счастья и радости, которые она распространяет. Она обладает талантом; если подумать о тысячах и тысячах песен, которые она написала. А её история... Есть отличный документальный фильм Netflix под названием "Here I Am", я смотрел его недавно. С чего она начинала и как она упорствовала, и она прошла через тот момент, когда она не знала, сможет ли продолжать этим заниматься, из-за того, как работает рок-н-ролл, и она смогла это сделать. Она — олицетворение того, как не сдаваться, верить в себя, верить людям, которые тебя окружают, проходить через трудности и испытания, подниматься над ними и снова становиться успешной. Она всегда была успешной, но так, как это бывает в рок-н-ролле. Она стояла на своём. Вот это да! Сейчас она на подъёме. У неё выходит новый рок-альбом, о котором мы все с радостью узнали.

Так что для меня это была отличная возможность спеть пару знаменитых строк из "Jolene"... Это было здорово. Я думаю о ней и обо мне, о наших жизнях, о поколениях, из которых мы родом, и о людях, которых мы представляем, если так можно выразиться. Это было действительно очень необычно. Так что этот момент и всё остальное, стало, наверное, одним из самых запоминающихся и замечательных событий в Зале славы рок-н-ролла, которые происходили до сих пор».




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