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Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD 'a»



В новом интервью Пьеру Гутьерресу из Rock Talks Tim "Ripper" Owens рассказал о том, что JUDAS PRIEST не исполняют песни с двух альбомов, которые он записал с группой, — "Jugulator" 1997 года и "Demolition" 2001 года — во время недавно стартовавшего тура в честь 50-летия группы:



«Я считаю неразумным, что они не играют песни моей эпохи. Я имею в виду, это тоже были JUDAS PRIEST. Послушайте, вы празднуете 50-летие JUDAS PRIEST, но вы опускаете 10 лет из них. Дело в том, что Rob [Halford] звучал бы просто потрясающе... Вы можете представить, как Rob поёт "Burn In Hell"? Чёрт подери, это звучало бы фантастически. Так что нет ничего плохого в том, чтобы включить "Burn In Hell" в сет-лист. Она была в самом центре, так что... Я не знаю. Но сейчас у них отличный сет-лист, так что это просто потрясающе.



Удивительно, что JUDAS PRIEST никогда этого не делали. Они не обязаны это делать, но удивительно, что они никогда этого не делали. Я имею в виду, что Роб якобы никогда не слышал мою эру JUDAS PRIEST, и это в порядке вещей, потому что я никогда не слушал его сольные вещи, кроме FIGHT, так что в этом мы вроде как квиты. После FIGHT я тоже не слушал его материал, так что всё в порядке.

Когда я был в JUDAS PRIEST, я мало что слушал, так что я действительно не слушал материал HALFORD'a — разве что его мог слушать кто-то другой.



Я люблю Rob'a — он мой друг, наставник и кумир. Rob Halford и Ронни Джеймс Дио — два парня, которые действительно вдохновили меня. Так что я ничего не имею против, правда. Не то чтобы я не хотел [слушать его сольный материал], я просто никогда этого не делал. Это было что-то из серии: "Я в JUDAS PRIEST. В этом нет необходимости». Но после того, как я ушёл, я слушал записи JUDAS PRIEST. Неважно, нравились они мне или нет, но я их слушал».







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