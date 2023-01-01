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ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Первые!



"Bygones" (feat. Rob Halford with special guests Nikki Sixx и John 5), новая песня DOLLY PARTON, стала первым номером в чартах Mediabase Classic Rock Songs. За свою карьеру Dolly становилась первой в чартах Country, Pop, AC, Dance, Christian, Bluegrass, Folk/Americana, Holiday, а теперь добавила в свою коллекцию и жанр Rock.



Dolly сказала:



«Я так счастлива от того, что "Bygones" получила такой отклик! Дебютировать на первом месте в рок-чартах для меня большая радость, и ещё приятнее разделить её с Rob'ом, Nikki и John'ом 5. Я также должна отметить моего сопродюсера по альбому и соавтора этой песни Кента Уэллса, который помог мне реализовать идею. Сегодня я счастливая девушка!»







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