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Halford

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|||| 19 фев 2024

ROB HALFORD: «Котики рулят»



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В новом интервью радиостанции Best Rock KLAQ 95.5 FM вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford в очередной раз объяснил, почему он публикует в своих соцсетях так много фотографий в футболках с изображением кошек:

«Я думаю, кошки — идеальный выбор, потому что они решительно независимы. Мне нравится утверждение: когда ты думаешь, что ты владеешь своей кошкой, на самом деле твоя кошка владеет тобой. Мой большой друг Blasko [Robert Nicholson, басист OZZY OSBOURNE и ROB ZOMBIE], тоже помешан на кошках. А ещё есть разные аккаунты в соцсетях, в которых только котики, и это отличное место, куда можно заглянуть — посмотреть, послушать и повеселиться. Мне нравится, опять же, разнообразие различных видов кошек. Кошки сродни рок-н-роллу. Все они предстают перед нами под разными углами и с разных точек зрения. Разница между персидской кошкой, рыжим котом или сфинксом в том, что каждый вид прекрасен по-своему. Но я думаю, что больше всего на свете я люблю независимость. Я просто обожаю независимость, которую кошка постоянно демонстрирует, когда она у вас есть. И они прекрасные творения.

Быть хозяином животного, быть человеком, иметь отношения с животным — это поистине прекрасное благословение. Для некоторых людей кошки и собаки становятся их детьми, и так и должно быть, потому что они — члены семьи. Так что с этим миром связано много замечательных вещей.

Я большой сторонник покойного ведущего "Price Is Right" Боба Баркера, [который всегда напоминал зрителям о необходимости стерилизации или кастрации их питомцев]. Я сотрудничаю с организацией Kitten Rescue в Лос-Анджелесе. Эти девушки проводят прекрасную работу. Вы можете зайти на страничку KittenRescueLA. У вас есть прекрасная возможность увидеть, какую полезную работу они делают. Любой человек, который заботится о животных, должен быть отмечен.

Вот как я отношусь к кошкам. Я их обожаю. Сейчас у меня нет ни одной. Моя последняя кошка умерла от одной из тех ужасных болезней, которыми болеют кошки. Но кошки в моём сердце, и да — хэви-металлические кошки рулят».




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