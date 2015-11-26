Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри
В недавнем интервью испанскому изданию Mariskal Rock вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a спросили, кто первым примерил на себя «байкерский образ» — он или покойный фронтмен QUEEN Фредди Меркьюри. Rob ответил:
«Я помню, как увидел фотографию Фредди в кожаной куртке, кепке и на мотоцикле, и подумал: "Что, чёрт возьми, происходит, Фредди?". [Смеётся].
Я люблю его. Фредди — это бог, он просто бог. Его музыка, его голос, его артистизм, его личность, его харизма. Никогда не будет другого Фредди Меркьюри.
Но что касается того, кто стал носить кожу первым, я думаю, что это сделал я — возможно, за год или два до этого. Да, если это важно. Я не знаю. Важно ли это? Вот что я вам скажу: мы оба хорошо выглядим в коже. [Смеётся]».
Три года назад бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing был процитирован в книге Грега Прато "Long Live Queen: Rock Royalty Discuss Freddie, Brian, John & Roger", когда он сказал, что Хэлфорд «определённо» выглядит в «байкерском образе» лучше, чем Меркьюри:
«На самом деле это, наверное, один из лучших вопросов, которые мне когда-либо задавали. Потому что оба парня, очевидно, геи и оба носили кожу, что вполне естественно, и я думаю, разница в том, что для Rob'a это стало окончательным и постоянным образом. В то время как Фредди сделал это ради забавы, я думаю. Но это весёлый вопрос — мне это очень нравится. Определённо, Rob выглядел как воплощение — как, я надеюсь, и мы все вместе, когда в конце концов облачились в кожаную одежду — архетипической хэви-металлической группы».
В своей автобиографии 2018 года "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest" Даунинг утверждал, что именно он придумал чёрный кожаный образ PRIEST. На вопрос о том, что вдохновило его на это, K. K. сказал Rolling Stone:
«Я не знаю. В ранние годы у меня было несколько довольно крутых образов. Я начинал с чёрного хулиганского образа. В Бирмингеме было место под названием "Бирмингемский репертуарный театр", и там были огромные ниши с театральной одеждой. Мы узнали, что эту одежду можно взять напрокат, и это стало нашим с Rob'ом излюбленным местом. Мы просмотрели все эти вещи, поэтому мы носили некоторые из этих пальто и ботинок; все они были взяты напрокат в этом театре. В конце концов нас стали ругать, потому что мы не вернули одежду вовремя. Мы просто держались за них. В конце концов у нас появилось немного денег, и мы начали шить себе одежду сами, и образ стал появляться постепенно. [Смеётся]».
На вопрос о том, легко ли было привлечь на свою сторону остальных участников группы, Downing сказал:
«Некоторые участники группы любят думать, что это их идея. Я подумал: "Для начала я приобщу к этому Rob'a". В магазине кожаных изделий в Лондоне была пара геев, и Rob был в своей стихии [смеётся], когда эти парни наряжали его во все эти кожаные вещи. Геи уже носили кожу в Лондоне, так что Rob'у было легко её втюхать. Он был согласен на это, но также и потому, что это не мы пытались сделать; мы делали вещи из кожи и шипов в металлическом стиле. Затем он начал разрабатывать дизайн всей своей одежды. "Вот бычий хлыст. Вот кепка". Rob был рад, что они знают, что он гей, но в определённый момент он стал выглядеть как гладиатор, который был полностью сделан из металла. Это открыло для него огромное количество дверей для дальнейшей работы на протяжении всей нашей карьеры».
Evil3062
gravitgroove
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