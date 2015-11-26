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Halford

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Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри



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В недавнем интервью испанскому изданию Mariskal Rock вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a спросили, кто первым примерил на себя «байкерский образ» — он или покойный фронтмен QUEEN Фредди Меркьюри. Rob ответил:

«Я помню, как увидел фотографию Фредди в кожаной куртке, кепке и на мотоцикле, и подумал: "Что, чёрт возьми, происходит, Фредди?". [Смеётся].

Я люблю его. Фредди — это бог, он просто бог. Его музыка, его голос, его артистизм, его личность, его харизма. Никогда не будет другого Фредди Меркьюри.

Но что касается того, кто стал носить кожу первым, я думаю, что это сделал я — возможно, за год или два до этого. Да, если это важно. Я не знаю. Важно ли это? Вот что я вам скажу: мы оба хорошо выглядим в коже. [Смеётся]».

Три года назад бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing был процитирован в книге Грега Прато "Long Live Queen: Rock Royalty Discuss Freddie, Brian, John & Roger", когда он сказал, что Хэлфорд «определённо» выглядит в «байкерском образе» лучше, чем Меркьюри:

«На самом деле это, наверное, один из лучших вопросов, которые мне когда-либо задавали. Потому что оба парня, очевидно, геи и оба носили кожу, что вполне естественно, и я думаю, разница в том, что для Rob'a это стало окончательным и постоянным образом. В то время как Фредди сделал это ради забавы, я думаю. Но это весёлый вопрос — мне это очень нравится. Определённо, Rob выглядел как воплощение — как, я надеюсь, и мы все вместе, когда в конце концов облачились в кожаную одежду — архетипической хэви-металлической группы».

В своей автобиографии 2018 года "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest" Даунинг утверждал, что именно он придумал чёрный кожаный образ PRIEST. На вопрос о том, что вдохновило его на это, K. K. сказал Rolling Stone:

«Я не знаю. В ранние годы у меня было несколько довольно крутых образов. Я начинал с чёрного хулиганского образа. В Бирмингеме было место под названием "Бирмингемский репертуарный театр", и там были огромные ниши с театральной одеждой. Мы узнали, что эту одежду можно взять напрокат, и это стало нашим с Rob'ом излюбленным местом. Мы просмотрели все эти вещи, поэтому мы носили некоторые из этих пальто и ботинок; все они были взяты напрокат в этом театре. В конце концов нас стали ругать, потому что мы не вернули одежду вовремя. Мы просто держались за них. В конце концов у нас появилось немного денег, и мы начали шить себе одежду сами, и образ стал появляться постепенно. [Смеётся]».

На вопрос о том, легко ли было привлечь на свою сторону остальных участников группы, Downing сказал:

«Некоторые участники группы любят думать, что это их идея. Я подумал: "Для начала я приобщу к этому Rob'a". В магазине кожаных изделий в Лондоне была пара геев, и Rob был в своей стихии [смеётся], когда эти парни наряжали его во все эти кожаные вещи. Геи уже носили кожу в Лондоне, так что Rob'у было легко её втюхать. Он был согласен на это, но также и потому, что это не мы пытались сделать; мы делали вещи из кожи и шипов в металлическом стиле. Затем он начал разрабатывать дизайн всей своей одежды. "Вот бычий хлыст. Вот кепка". Rob был рад, что они знают, что он гей, но в определённый момент он стал выглядеть как гладиатор, который был полностью сделан из металла. Это открыло для него огромное количество дверей для дальнейшей работы на протяжении всей нашей карьеры».

Who Wore The Leather Biker Look First: ROB HALFORD Or FREDDIE MERCURY? The JUDAS PRIEST Singer Weighs In





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Evil3062


20 дек 2021, 19:42		да всем насрать!!!

gravitgroove


20 дек 2021, 19:52		Спасибо Anthrax, Sepultura, Pantera и Meshuggah за то, что избавили большинство в хэви метал от этого срамного имиджа с использованием кожи животных.


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