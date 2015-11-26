Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 183
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео BENEDICTION 110
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 33
*ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск 28
[= ||| все новости группы



*

Halford

*



25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'

25 дек 2019 : 		 ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»

19 дек 2019 : 		 ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»

7 ноя 2019 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

23 окт 2019 : 		 ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от ROB HALFORD

7 окт 2019 : 		 ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом»

4 окт 2019 : 		 Рождественская песня от ROB HALFORD

8 сен 2019 : 		 Новый «рождественский» альбом ROB HALFORD выйдет осенью

18 июн 2019 : 		 Вокалист URIAH HEEP поддержал ROB'а HALFORD'а, выбившего телефон из рук фаната: «Я очень хорошо понимаю его раздражение»

19 фев 2019 : 		 ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE

25 окт 2018 : 		 ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»

18 сен 2018 : 		 ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»

28 авг 2018 : 		 ROB HALFORD об Арете Франклин

8 июн 2018 : 		 ROB HALFORD планирует запись с лидером BEHEMOTH

13 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

11 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнят хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

6 апр 2017 : 		 Трек-лист бокс-сета ROB HALFORD

30 мар 2017 : 		 Бокс-сет HALFORD выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST



*
zoom
*
* *
В новом интервью Крису Уорбертону из BBC Sounds Rob Halford рассказал о своём решении покинуть JUDAS PRIEST в 1992 году перед тем, как записать альбом и отправиться в турне с агрессивной металл-группой FIGHT и индустриальным проектом 2WO. Затем он вернулся к традиционному металлу с одноименной группой HALFORD в 2000 году и, в конце концов, снова пришёл в JUDAS PRIEST в 2003 году. На вопрос о том, как он оценивает этот период, Rob ответил:

«В профессиональном плане я оказался совершенно в другой ситуации, особенно это связано с некоторыми деловыми связями, которые у меня были в то время.

Мы завершили это знаменитое мировое турне "Painkiller", которое было настоящей каторгой. Все туры, в которые мы ездим, невероятно длинные и утомительные, но мы делаем это, потому что любим это занятие; нам нравится видеть наших фэнов по всему миру. Но до этого тура "Painkiller" мы пережили это очень трудное время с судом, связанным с Рино [он имеет в виду в виду печально известный судебный процесс 1990 года, в ходе которого JUDAS PRIEST обвиняли в том, что они внедряли в музыку сообщения, действующие на уровне подсознания]. Так что нам всё приходилось фильтровать, когда мы продвигались вперёд с этой невероятной пластинкой "Painkiller" и туром.

Задним умом, назовите это как хотите, мы должны были сказать, или я должен был сказать в конце тура "Painkiller": "Ребята, я собираюсь взять отпуск на пару лет и просто расслабиться и, может быть, что-нибудь сделать". Но всё обернулось не так. Мы просто столкнулись с этим ужасным недоразумением. Группы — это как семья — ты выпадаешь из семьи. Нам понадобилось около 10 лет, чтобы исправить всё это, особенно с моей стороны. Но как получилось, так получилось. По крайней мере, я смог выудить из себя то, что искал как музыкант. Я прекрасно провёл время с группой FIGHT, проектом 2WO, проектом HALFORD. Всё это привело меня обратно в то место, где мне суждено быть музыкантом, а именно — в JUDAS PRIEST».

ROB HALFORD Looks Back On His Time Away From JUDAS PRIEST:



Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 2292

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом