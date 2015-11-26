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ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST



В новом интервью Крису Уорбертону из BBC Sounds Rob Halford рассказал о своём решении покинуть JUDAS PRIEST в 1992 году перед тем, как записать альбом и отправиться в турне с агрессивной металл-группой FIGHT и индустриальным проектом 2WO. Затем он вернулся к традиционному металлу с одноименной группой HALFORD в 2000 году и, в конце концов, снова пришёл в JUDAS PRIEST в 2003 году. На вопрос о том, как он оценивает этот период, Rob ответил:



«В профессиональном плане я оказался совершенно в другой ситуации, особенно это связано с некоторыми деловыми связями, которые у меня были в то время.



Мы завершили это знаменитое мировое турне "Painkiller", которое было настоящей каторгой. Все туры, в которые мы ездим, невероятно длинные и утомительные, но мы делаем это, потому что любим это занятие; нам нравится видеть наших фэнов по всему миру. Но до этого тура "Painkiller" мы пережили это очень трудное время с судом, связанным с Рино [он имеет в виду в виду печально известный судебный процесс 1990 года, в ходе которого JUDAS PRIEST обвиняли в том, что они внедряли в музыку сообщения, действующие на уровне подсознания]. Так что нам всё приходилось фильтровать, когда мы продвигались вперёд с этой невероятной пластинкой "Painkiller" и туром.



Задним умом, назовите это как хотите, мы должны были сказать, или я должен был сказать в конце тура "Painkiller": "Ребята, я собираюсь взять отпуск на пару лет и просто расслабиться и, может быть, что-нибудь сделать". Но всё обернулось не так. Мы просто столкнулись с этим ужасным недоразумением. Группы — это как семья — ты выпадаешь из семьи. Нам понадобилось около 10 лет, чтобы исправить всё это, особенно с моей стороны. Но как получилось, так получилось. По крайней мере, я смог выудить из себя то, что искал как музыкант. Я прекрасно провёл время с группой FIGHT, проектом 2WO, проектом HALFORD. Всё это привело меня обратно в то место, где мне суждено быть музыкантом, а именно — в JUDAS PRIEST».







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