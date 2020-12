ROB HALFORD — о лучшем совете

сегодня



В рамках беседы с "The French Connection: The Music Business And Beyond", ведущим которого является гитарист TWISTED SISTER, ROB HALFORD ответил на вопрос о том, какой лучший совет он получил в музыкальном бизнесе:



«О-о-о, дорогуша, ох! Я даже не знаю.



Вот один, который может показаться немного избыточным. Мы очень дружим с Gene'ом и Paul'ом из KISS. И PRIEST были в крупном турне — нас пригласили открывать концерты KISS — и я тогда только поговорил с Gene'ом о музыкальном бизнесе, и он сказал мне: "Позволь мне просто сказать одну вещь: "Неважно, что они говорят о тебе, пока они ставят твои фото и правильно пишут твоё имя..." Вот так. Это говорит о многом.



Особенно в музыке, где есть так много мнений и так много разных точек зрения, что все выходит из-под твоего контроля. И тебе действительно нужно разобраться во всём, потому что часть негатива может вторгнуться в твою личную жизнь: "Ты отстой"; "Я надеюсь, что ты умрёшь от рака" — все эти ужасные вещи — ты должен научиться справляться с этим. Особенно это заметно в популярной музыке с молодыми людьми.



Когда молодые люди быстро становятся знаменитыми, как они с этим справляются? Тебе нужен опыт. Нужна мудрость. И тот простой совет от Gene'a, который я помню до сих пор: "Неважно, что они говорят о тебе, до тех пор, пока они правильно пишут твоё имя и используют твои фото, это то, что нужно". И это имеет определённую обоснованность».













