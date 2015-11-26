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ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»



В рамках недавнего интервью с Birmingham Mail вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford обсудил свою вовлечённость в дела ЛГБТ-сообщества. Рождённый в 1951 году, он сказал, что прекрасно помнит время, когда в газетах писали о том, что за гомосексуализм сажали в тюрьму:



«Я до сих пор считаю, что это борьба за многих людей, независимо от того, в какое время мы живём. Особенно для меня, молодого парня, который пытался разобраться во всём. Это было трудно. Я читал газеты, как и все, и там писали, что одного или другого гея бросили в тюрьму только потому, что они были геями. Это не самые лучшие условия, чтобы пытаться разобраться в себе как в человеке. Это случится со мной? Было ужасное угнетение и преследование, как происходит и сегодня в некоторых частях света.



Нам предстоит пройти долгий, долгий путь, прежде чем мы получим полное равенство. Это те вещи, которые влияют на тебя как на молодую личность, и начало пути самопознания, который, в частности, связан с твоей сексуальной идентичностью».







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