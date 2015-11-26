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*Новое видео ACCEPT 156
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*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 39
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 39
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Halford

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6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'

25 дек 2019 : 		 ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»

19 дек 2019 : 		 ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»

7 ноя 2019 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

23 окт 2019 : 		 ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от ROB HALFORD

7 окт 2019 : 		 ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом»

4 окт 2019 : 		 Рождественская песня от ROB HALFORD

8 сен 2019 : 		 Новый «рождественский» альбом ROB HALFORD выйдет осенью

18 июн 2019 : 		 Вокалист URIAH HEEP поддержал ROB'а HALFORD'а, выбившего телефон из рук фаната: «Я очень хорошо понимаю его раздражение»

19 фев 2019 : 		 ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE

25 окт 2018 : 		 ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»

18 сен 2018 : 		 ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»
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ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»



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В рамках недавнего интервью с Birmingham Mail вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford обсудил свою вовлечённость в дела ЛГБТ-сообщества. Рождённый в 1951 году, он сказал, что прекрасно помнит время, когда в газетах писали о том, что за гомосексуализм сажали в тюрьму:

«Я до сих пор считаю, что это борьба за многих людей, независимо от того, в какое время мы живём. Особенно для меня, молодого парня, который пытался разобраться во всём. Это было трудно. Я читал газеты, как и все, и там писали, что одного или другого гея бросили в тюрьму только потому, что они были геями. Это не самые лучшие условия, чтобы пытаться разобраться в себе как в человеке. Это случится со мной? Было ужасное угнетение и преследование, как происходит и сегодня в некоторых частях света.

Нам предстоит пройти долгий, долгий путь, прежде чем мы получим полное равенство. Это те вещи, которые влияют на тебя как на молодую личность, и начало пути самопознания, который, в частности, связан с твоей сексуальной идентичностью».

JUDAS PRIEST



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