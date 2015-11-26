ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

В рамках очередного интервью с вокалистом JUDAS PRIEST ROB'ом HALFORD'ом у него спросили, давно ли он общался с K.K. DOWNING'ом, на что он ответил:
«Ой, даже и не вспомню. Это было очень, очень давно. Наверное, примерно в то же время, когда я уходил из PRIEST. Мы общаемся через музыку, потому что все слушают её чуть ли не каждый день. Но это было и правда давно».
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