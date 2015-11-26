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*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 235
*Новое видео ACCEPT 128
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 45
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 39
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 39
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Halford

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5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'

25 дек 2019 : 		 ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»

19 дек 2019 : 		 ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»

7 ноя 2019 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

23 окт 2019 : 		 ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от ROB HALFORD

7 окт 2019 : 		 ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом»

4 окт 2019 : 		 Рождественская песня от ROB HALFORD

8 сен 2019 : 		 Новый «рождественский» альбом ROB HALFORD выйдет осенью

18 июн 2019 : 		 Вокалист URIAH HEEP поддержал ROB'а HALFORD'а, выбившего телефон из рук фаната: «Я очень хорошо понимаю его раздражение»

19 фев 2019 : 		 ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE

25 окт 2018 : 		 ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»

18 сен 2018 : 		 ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»

28 авг 2018 : 		 ROB HALFORD об Арете Франклин
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|||| 5 окт 2020

ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»



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В рамках очередного интервью с вокалистом JUDAS PRIEST ROB'ом HALFORD'ом у него спросили, давно ли он общался с K.K. DOWNING'ом, на что он ответил:

«Ой, даже и не вспомню. Это было очень, очень давно. Наверное, примерно в то же время, когда я уходил из PRIEST. Мы общаемся через музыку, потому что все слушают её чуть ли не каждый день. Но это было и правда давно».

ROB HALFORD Hasn



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