5 окт 2020



ROB HALFORD : «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»



В рамках очередного интервью с вокалистом JUDAS PRIEST ROB'ом HALFORD'ом у него спросили, давно ли он общался с K.K. DOWNING'ом, на что он ответил:



«Ой, даже и не вспомню. Это было очень, очень давно. Наверное, примерно в то же время, когда я уходил из PRIEST. Мы общаемся через музыку, потому что все слушают её чуть ли не каждый день. Но это было и правда давно».







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