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Halford

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18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'

25 дек 2019 : 		 ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»

19 дек 2019 : 		 ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»

7 ноя 2019 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

23 окт 2019 : 		 ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке
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|||| сегодня

ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»



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ROB HALFORD в недавнем интервью ответил на вопрос, почему его автобиографию "Confess" так тепло приняли в разных уголках мира:

«Это просто показывает вам, насколько безусловна любовь внутри металла, внутри нашего металлического сообщества. Мы особенная группа людей, мы заботимся друг о друге и поддерживаем друг друга. Так что когда я официально объявил себя геем, я и правда не был уверен в том, какой будет реакция, потому что все разные. Но я думаю, что любые опасения, которые у меня были, были полностью стёрты, потому что у меня не было ничего, кроме признания, и люди просто говорили: "Робби, ладно". Всё дело в музыке. Всё дело в металле. И так и должно быть!»

ROB HALFORD On Positive Feedback To New Autobiography -



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