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ROB HALFORD : «Металлисты — особенные!»



ROB HALFORD в недавнем интервью ответил на вопрос, почему его автобиографию "Confess" так тепло приняли в разных уголках мира:



«Это просто показывает вам, насколько безусловна любовь внутри металла, внутри нашего металлического сообщества. Мы особенная группа людей, мы заботимся друг о друге и поддерживаем друг друга. Так что когда я официально объявил себя геем, я и правда не был уверен в том, какой будет реакция, потому что все разные. Но я думаю, что любые опасения, которые у меня были, были полностью стёрты, потому что у меня не было ничего, кроме признания, и люди просто говорили: "Робби, ладно". Всё дело в музыке. Всё дело в металле. И так и должно быть!»







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