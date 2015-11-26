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ROB HALFORD : «Честность дарит вам покой»



ROB HALFORD в рамках недавнего интервью вновь коснулся темы недавно выпущенной книги "Confess":



«В жизни очень важно иметь Честность. Потому что если ты честный человек, ты не лжёшь, тебе не нужно заметать следы. Тебе не нужно обдумывать всё, что происходит, что ты говоришь, что ты чувствуешь, что могут сказать люди. Всё это как бы отпадает. Поэтому я полагаю, что самое большое испытание — это найти своё место комфорта и равновесия. И вы достигаете этого, живя своей жизнью. Вы просто должны жить своей жизнью.



По большей части жизнь трудна, несмотря ни на что. Я считаю, что это испытание — я считаю, что это большое испытание, — как вы справляетесь с возникающими проблемами. Вы идёте по улице, и вдруг перед вами появляется большой тяжёлый металлический валун. Что вы делаете? Вы не обходите его. Вы просто начинаете работать и пробиваетесь сквозь него. Так что, я полагаю, для меня это было большим откровением — просто открыть для себя эту великую вещь... Это честность дарит тебе покой».







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