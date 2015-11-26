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Halford

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14 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»

8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»

12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»

13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу

12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

24 дек 2020 : 		 ROB HALFORD — о лучшем совете

23 дек 2020 : 		 Санта-Роб!

20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»
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ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»



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ROB HALFORD в рамках недавнего интервью вновь коснулся темы недавно выпущенной книги "Confess":

«В жизни очень важно иметь Честность. Потому что если ты честный человек, ты не лжёшь, тебе не нужно заметать следы. Тебе не нужно обдумывать всё, что происходит, что ты говоришь, что ты чувствуешь, что могут сказать люди. Всё это как бы отпадает. Поэтому я полагаю, что самое большое испытание — это найти своё место комфорта и равновесия. И вы достигаете этого, живя своей жизнью. Вы просто должны жить своей жизнью.

По большей части жизнь трудна, несмотря ни на что. Я считаю, что это испытание — я считаю, что это большое испытание, — как вы справляетесь с возникающими проблемами. Вы идёте по улице, и вдруг перед вами появляется большой тяжёлый металлический валун. Что вы делаете? Вы не обходите его. Вы просто начинаете работать и пробиваетесь сквозь него. Так что, я полагаю, для меня это было большим откровением — просто открыть для себя эту великую вещь... Это честность дарит тебе покой».

JUDAS PRIEST





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